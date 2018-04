Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 апреля 2018, 11:38



«Норникель» и телеканал Euronews запускают международный проект в поддержку Универсиады-2019.

Сессия приурочена к старту международной digital-программы Follow Up Siberia. Это совместный проект компании «Норникель» и телеканала Euronews, реализуемый при организационной поддержке дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019. В центре программы — международный творческий онлайн-конкурс, который пройдет в социальных медиа с апреля 2018-го по март 2019 года. Его участником сможет стать любой житель планеты. Победители получат возможность побывать в регионах Сибири, познакомиться с российской молодежью, обменяться информацией о своих странах и городах и найти общие интересы. Финалисты приедут в Красноярск в дни Универсиады. Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. В онлайн-сессии примут участие: Лариса Зелькова — старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель»; Елена Безденежных — вице-президент, статс-секретарь, руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель»; Олег Матыцин — президент Международной федерации студенческого спорта; Максим Уразов — генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады -2019 года в г. Красноярске»; Niaz Samadizadeh — вице-президент контентной стратегии телеканала Euronews; Илья Авербух — заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002). Участники обсудят перспективы развития территорий через организацию крупных спортивных мероприятий, рост вовлеченности молодежи в волонтерское движение, актуальность новых медиа для межкультурного взаимодействия и многие другие темы. Онлайн-трансляция будет осуществляться на следующих веб-ресурсах: телеканал Euronews; Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня»; официальный канал компании «Норникель»; официальная группа компании «Норникель». Начало трансляции 23 апреля 2018 года в 17.00 (MSK). Продолжительность трансляции 1-1,5 часа. Организационный комитет международной сессии «Follow Up Siberia: общение без границ» просит представителей СМИ присылать вопросы для спикеров до 20 апреля 2018 года включительно на адрес электронной почты: press@followupsiberia.com.

