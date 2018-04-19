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19 апреля 2018, 11:53



Таймырские школьники соревновались в знании правил личной безопасности.

Соревнования проходили на базе управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Таймырского муниципального района. Состояли они их четырех этапов: «Отважный пожарный» - для учеников начальной школы, «Внимание, утопающий!» - для школьников среднего звена, «Внимание, техногенная авария!» - для старшего, и интеллектуальная олимпиада - для выпускников. В соревнованиях приняли участие более ста школьников. В каждой команде - по 5 человек, в том числе хотя бы одна девочка. За каждым этапом внимательно следили строгие судьи и штрафовали команды за допущенные ошибки. В эстафете «Отважный пожарный» мальчишки и девчонки показали отличное знание правил пожарной безопасности, прошли все сложные этапы эстафеты, надевали ватно-марлевые повязки, определяли пожарные опасности, транспортировали «пострадавшего». В этапе «Внимание, утопающий!» в городском бассейне ребята «спасали утопающего», соревновались в скорости на дорожках 25-метрового бассейна, реанимировали "пострадавшего". В эстафете «Техногенная авария» старшеклассники соревновались в знании радиационных и химических опасностей, умении надевать комплект Л-1 и противогаз, транспортировать "пострадавшего" и оказывать доврачебную помощь. Лучшими в четырех видах соревнований стали учащиеся дудинской школы № 7, на втором месте в общем зачете – школа № 1, бронзу вручили команде школы № 3. На торжественном закрытии «Недели ОБЖ» лучшие команды награждены ценными призами и кубками. Преподаватели команд-победителей также отмечены благодарственными письмами и подарками, говорится в сообщении.

Просмотров:99 В Дудинке прошли традиционные, 19-е по счету, соревнования школьников «Неделя ОБЖ». В течение недели ребята разных возрастных групп соревновались в знаниях правил личной безопасности, основ ОБЖ, демонстрировали на практике умение оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать пострадавшего, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.Соревнования проходили на базе управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Таймырского муниципального района. Состояли они их четырех этапов: «Отважный пожарный» - для учеников начальной школы, «Внимание, утопающий!» - для школьников среднего звена, «Внимание, техногенная авария!» - для старшего, и интеллектуальная олимпиада - для выпускников. В соревнованиях приняли участие более ста школьников. В каждой команде - по 5 человек, в том числе хотя бы одна девочка. За каждым этапом внимательно следили строгие судьи и штрафовали команды за допущенные ошибки.В эстафете «Отважный пожарный» мальчишки и девчонки показали отличное знание правил пожарной безопасности, прошли все сложные этапы эстафеты, надевали ватно-марлевые повязки, определяли пожарные опасности, транспортировали «пострадавшего».В этапе «Внимание, утопающий!» в городском бассейне ребята «спасали утопающего», соревновались в скорости на дорожках 25-метрового бассейна, реанимировали "пострадавшего".В эстафете «Техногенная авария» старшеклассники соревновались в знании радиационных и химических опасностей, умении надевать комплект Л-1 и противогаз, транспортировать "пострадавшего" и оказывать доврачебную помощь.Лучшими в четырех видах соревнований стали учащиеся дудинской школы № 7, на втором месте в общем зачете – школа № 1, бронзу вручили команде школы № 3. На торжественном закрытии «Недели ОБЖ» лучшие команды награждены ценными призами и кубками. Преподаватели команд-победителей также отмечены благодарственными письмами и подарками, говорится в сообщении.