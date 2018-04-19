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19 апреля 2018, 12:06



Житель Норильска получит 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную производственную травму.

По результатам расследования несчастного случая на производстве причинами инцидента явились недостатки надежности крепления осветительного оборудования, кроме того, предположительной причиной было названо умышленное смещение кем-либо конструкции светильника механическим воздействием. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, установлены не были. 29 августа истец был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ - по сокращению штата. А в октябре он обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда, но получил отказ. Исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что несчастный случай на производстве, повлекший повреждение здоровья работника, произошел по вине работодателя, который не в полной мере обеспечил ему безопасные условия труда. В этой связи суд возложил на ответчика обязанность по возмещению морального вреда, определив его размер с учетом степени тяжести вреда здоровью, причиненного истцу, длительности его лечения, а также учтя требования разумности и справедливости. В декабре 2017 года Норильский городской суд постановил взыскать с ООО «Норильское торгово-производственное объединение» в пользу работника 70 тыс. рублей компенсации морального вреда и 5 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя. В апелляционной жалобе работодатель просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на недоказанность своего неправомерного поведения и на отсутствие вины в причинении вреда работнику. Проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы ответчика, Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения. Судебный акт вступил в законную силу 16 апреля 2018 года.

Просмотров:196 Житель Норильска, работавший инспектором-контролером по складскому хозяйству цеха ремонтно-технического обеспечения в компании «Норильское торгово-производственное объединение», в апреле 2017 года получил травму при исполнении трудовых обязанностей. В производственном помещении на него упал светильник с высоты потолка около трех метров. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. Пострадавший был доставлен в норильскую межрайонную больницу, где две недели находился на стационарном лечении. После выписки из стационара он еще полтора месяца проходил амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.По результатам расследования несчастного случая на производстве причинами инцидента явились недостатки надежности крепления осветительного оборудования, кроме того, предположительной причиной было названо умышленное смещение кем-либо конструкции светильника механическим воздействием. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, установлены не были.29 августа истец был уволен по п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ - по сокращению штата. А в октябре он обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда, но получил отказ.Исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что несчастный случай на производстве, повлекший повреждение здоровья работника, произошел по вине работодателя, который не в полной мере обеспечил ему безопасные условия труда. В этой связи суд возложил на ответчика обязанность по возмещению морального вреда, определив его размер с учетом степени тяжести вреда здоровью, причиненного истцу, длительности его лечения, а также учтя требования разумности и справедливости.В декабре 2017 года Норильский городской суд постановил взыскать с ООО «Норильское торгово-производственное объединение» в пользу работника 70 тыс. рублей компенсации морального вреда и 5 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя.В апелляционной жалобе работодатель просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на недоказанность своего неправомерного поведения и на отсутствие вины в причинении вреда работнику. Проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы ответчика, Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения. Судебный акт вступил в законную силу 16 апреля 2018 года.