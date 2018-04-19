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19 апреля 2018, 12:18



«Кухню городских идей» открывает Агентство развития Норильска. Новая коммуникационная площадка будет служить для разработки инициатив местного сообщества.

На гостеприимной кухне АРН в формате мозгового штурма с командой агентства можно: конкретизировать свою идею; понять механизмы ее продвижения; определить ресурсы для воплощения; найти партнеров; составить общий план действий; поделиться знаниями и опытом; обрести вдохновение. Чтобы предложить идею для обсуждения, нужно заполнить форму на сайте АРН (кнопка «Предложить идею» в правом верхнем углу страницы). Дату встречи в агентстве с авторами идеи согласуют в течение недели. В результате совместной работы на «Кухне» реалистичные идеи, основанные на актуальных потребностях жителей города, станут проектами для дальнейшего продвижения и привлечения ресурсов. Участники мозговых штурмов на «Кухне городских идей» смогут стать членам клуба «Творческая кухня» АРН и принимать участие во встречах со специальными гостями агентства, решающими творческие задачи в разных сферах человеческой деятельности, сообщает пресс-служба АРН.

Просмотров:120 Агентство развития Норильска приглашает к сотрудничеству заинтересованные организации и команды активистов для совместной разработки инициатив по развитию городской среды.На гостеприимной кухне АРН в формате мозгового штурма с командой агентства можно: конкретизировать свою идею; понять механизмы ее продвижения; определить ресурсы для воплощения; найти партнеров; составить общий план действий; поделиться знаниями и опытом; обрести вдохновение.Чтобы предложить идею для обсуждения, нужно заполнить форму на сайте АРН (кнопка «Предложить идею» в правом верхнем углу страницы). Дату встречи в агентстве с авторами идеи согласуют в течение недели.В результате совместной работы на «Кухне» реалистичные идеи, основанные на актуальных потребностях жителей города, станут проектами для дальнейшего продвижения и привлечения ресурсов.Участники мозговых штурмов на «Кухне городских идей» смогут стать членам клуба «Творческая кухня» АРН и принимать участие во встречах со специальными гостями агентства, решающими творческие задачи в разных сферах человеческой деятельности, сообщает пресс-служба АРН.