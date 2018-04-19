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19 апреля 2018, 12:18

«Кухню городских идей» открывает Агентство развития Норильска. Новая коммуникационная площадка будет служить для разработки инициатив местного сообщества.


Агентство развития Норильска приглашает к сотрудничеству заинтересованные организации и команды активистов для совместной разработки инициатив по развитию городской среды.
На гостеприимной кухне АРН в формате мозгового штурма с командой агентства можно: конкретизировать свою идею; понять механизмы ее продвижения; определить ресурсы для воплощения; найти партнеров; составить общий план действий; поделиться знаниями и опытом; обрести вдохновение.
Чтобы предложить идею для обсуждения, нужно заполнить форму на сайте АРН (кнопка «Предложить идею» в правом верхнем углу страницы). Дату встречи в агентстве с авторами идеи согласуют в течение недели.
В результате совместной работы на «Кухне» реалистичные идеи, основанные на актуальных потребностях жителей города, станут проектами для дальнейшего продвижения и привлечения ресурсов.
Участники мозговых штурмов на «Кухне городских идей» смогут стать членам клуба «Творческая кухня» АРН и принимать участие во встречах со специальными гостями агентства, решающими творческие задачи в разных сферах человеческой деятельности, сообщает пресс-служба АРН.

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 19 апреля 2018 
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10:59   Невозвратные билеты появятся и на поезда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

 18 апреля 2018 
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16:50   В кинотеатре «Родина» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». 16:38   Вчера в районе моста через Норилку полностью сгорел двухэтажный дачный домик.
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16:19   «Заполярная правда» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar. 16:12   Норильчан приглашают на мастер-класс по хореографии и вокалу «Молодежная волна».
16:08   Голкипер «Норильского никеля» Василий Белов – в числе лучших стражей ворот сезона. 15:56   Начальник норильского управления ЖКХ: «Всего сутки после обращения жителей есть у управляющей компании, чтобы очистить крыши домов от нарастающих сосулек».
15:52   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено на данный момент из дворов города. Это на 150 тысяч кубометров больше, чем год назад. 15:39   Голосуем за нашего «Народного учителя» - Романа Плотникова из Талнаха.
14:50   В Заполярном филиале компания «Норникель» запустила два новых очистных сооружения стоимостью более 200 миллионов рублей. 14:31   В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах.
12:37   124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач». 11:22   Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%.
11:12   Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска. 10:58   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.

 17 апреля 2018 
17:35   В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. 17:04   Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП.
16:41   Сегодня днем в Норильске горела квартира. 16:31   В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49   В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция. 15:32   Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.
15:32   В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей. 14:26   В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности.
11:13   Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги. 11:10   «Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.
09:46   «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

 16 апреля 2018 
18:29   14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска. 18:17   Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.
17:57   В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов». 17:52   Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.
17:39   В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада». 17:33   Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.
17:20   На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан. 16:44   Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.
16:20   Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет. 15:41   В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.
15:17   Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства. 15:08   В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.




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