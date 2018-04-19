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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:29 В Норильске стали известны оценки по тотальному диктанту. Судя по количеству пятерок, норильчане показали результат выше среднего.
13:01 Сотрудники норильского УВД провели практическое занятие для учащихся полицейского класса.
12:25 «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой» — выставка с таким названием откроется в Музее Норильска 27 апреля в 18 часов.
12:18 «Кухню городских идей» открывает Агентство развития Норильска. Новая коммуникационная площадка будет служить для разработки инициатив местного сообщества.
12:06 Житель Норильска получит 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную производственную травму.
11:53 Таймырские школьники соревновались в знании правил личной безопасности.
11:38 «Норникель» и телеканал Euronews запускают международный проект в поддержку Универсиады-2019.
11:13 В Законодательном собрании началось четвертое заседание V сессии. В повестке — около 40 вопросов.
10:59 Невозвратные билеты появятся и на поезда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
19:03 Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».
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