Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 апреля 2018, 13:01



Сотрудники норильского УВД провели практическое занятие для учащихся полицейского класса.

По мнению специалиста по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску Дениса Сапачева, подобные мероприятия позволяют учащимся ближе узнать специфику работы полиции.

Просмотров:125 Практический семинар по огневой подготовке норильские полицейские провели с учениками 10 «Ю» класса школы № 14. В рамках мероприятия учащиеся поближе познакомились с местом, где полицейские отрабатывают навыки владения и практические занятия с огнестрельным оружием. Помимо этого школьникам напомнили о соблюдении мер безопасности при нахождении в местах, где проводятся практические занятии по стрельбе из боевого оружия. После инструктажа по безопасности школьники со своими наставниками отправились в тир, в котором на практике испытали свои возможности в стрельбе из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По мнению специалиста по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску Дениса Сапачева, подобные мероприятия позволяют учащимся ближе узнать специфику работы полиции.