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19 апреля 2018, 14:29



В Норильске стали известны оценки по тотальному диктанту. Судя по количеству пятерок, норильчане показали результат выше среднего.

Двойки везде в среднем составляют примерно треть оценок. Допустим, в аудитории писали диктант 95 человек, так вот двоек там - 34, и так дело обстоит примерно по всем площадкам. Единица в Норильске только одна, троек и четверок - большинство. Это говорит о вполне благополучном уровне знаний родного языка. Надо добавить, что диктант в этом году был немного сложнее, чем в прошлом - предложения были длиннее и заковыристее, пунктуация - разнообразнее, с большим количеством двоеточий и спорных моментов. Николай Яшин, организатор акции в нашем городе, говорит, что желающие получить свою работу на руки могут сделать это уже сегодня: те, кто писал диктант в Норильске, забирают проверенную работу по адресу: ул. Комсомольская, 26, фирма «Модем». Кайерканцев и талнахцев ждут на тех площадках, где они писали диктант.

Просмотров:75 Количество «отличников» в Норильске - более четырех процентов, тогда как по России в целом - около 3, 5 процента.Двойки везде в среднем составляют примерно треть оценок. Допустим, в аудитории писали диктант 95 человек, так вот двоек там - 34, и так дело обстоит примерно по всем площадкам. Единица в Норильске только одна, троек и четверок - большинство. Это говорит о вполне благополучном уровне знаний родного языка.Надо добавить, что диктант в этом году был немного сложнее, чем в прошлом - предложения были длиннее и заковыристее, пунктуация - разнообразнее, с большим количеством двоеточий и спорных моментов.Николай Яшин, организатор акции в нашем городе, говорит, что желающие получить свою работу на руки могут сделать это уже сегодня: те, кто писал диктант в Норильске, забирают проверенную работу по адресу: ул. Комсомольская, 26, фирма «Модем». Кайерканцев и талнахцев ждут на тех площадках, где они писали диктант.