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19 апреля 2018, 15:39

Придумай логотип «Школы доктора Айболита» и получи приз! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил о начале общегородского конкурса.


Новому образовательному проекту благотворительного фонда – «Школа доктора Айболита» - необходим говорящий логотип. Новая эмблема должна быть создана руками горожан, потенциальных учеников Школы и должна отражать основные направления деятельности фонда «Даря надежду».
Главная цель «Школы доктора Айболита» - воспитание у граждан ответственного отношения к животным путем проведения семинаров и встреч, на которых будет рассказываться о правильном содержании животных, питании, ветеринарной помощи и так далее.
Конкурс проводится с 23 апреля по 25 мая 2018 года и состоит из двух этапов: первый этап - с 23 апреля по 20 мая, второй этап - с 21 по 25 мая. Награждение победителей состоится 26 мая 2018 года. О времени и месте награждения будет сообщено дополнительно. К участию в конкурсе приглашаются все жители НПР.
Логотип должен представлять собой специально разработанное начертание или изображение полного или сокращенного наименования «Школы доктора Айболита», выполненного графически оригинальным способом. Запрещено использование в эмблеме фото людей, авторских элементов существующих логотипов, нарушающих авторские права.
На конкурс могут быть представлены работы, выполненные как индивидуально, так и творческими коллективами, при этом количество работ от них не ограничивается.
Варианты логотипа могут быть нарисованными от руки (акварель, гуашь, цветные карандаши и так далее) или выполнены на компьютере - компьютерная графика (распечатанная на принтере). Формат работ не более А3. К каждой работе должны быть приложены контактные данные исполнителя работы и ее краткое текстовое описание на одном листе формата А4. В описании необходимо указать: Ф.И.О. участника, дату рождения, домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, комментарий к проекту логотипа.
Работы будут оцениваться по четырем критериям: полнота отражения специфики деятельности фонда; оригинальность решений и дизайна работы; новизна и качество исполнения работ, а также убедительность, запоминаемость и яркость представленного материала.
Лучший логотип будет использован Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Даря надежду» в качестве официальной символики и при проведении различных мероприятий.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Оргкомитет конкурса вправе распоряжаться присланными материалами по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем для изготовления атрибутики, афиш, листовок и так далее.
Работы принимаются:
- в Норильске - Б. Хмельницкого, 18, редакция газеты "Заполярная правда";
- в Талнахе - КДЦ им. В. Высоцкого, ул. Строителей, 17;
- в Кайеркане - КДЦ "Юбилейный", ул. Шахтерская, 14.
Телефон для справок 8-913-162-80-72, ватсап 8-913-497-27-90. Адрес электронной почты fdaryanadejdy@mail.ru.

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