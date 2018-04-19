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19 апреля 2018, 15:49



Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в организации питания в детсадах.

В этой связи в дошкольных образовательных учреждениях прокуратурой города была организована проверка с привлечением специалиста Территориального отдела в городе Норильске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ходе проверки пяти детских садиков выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания (использование разделочных столов на пищеблоке не по назначению, не проводится контроль температурного режима холодильного оборудования, молочная продукция хранится при температуре, превышающей нормативы, и т. д.). Также установлено, что территории дошкольных учреждений от снега не очищаются. Кроме того, выявлены нарушения в части расследования несчастных случаев, произошедших с воспитанниками детских садов. Комиссии по расследованиям несчастных случаев зачастую приходят к неверным выводам о том, что отсутствуют лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов. Согласно действующему законодательству об образовании - именно образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье. По фактам допущенных нарушений в отношении заведующих детских садов возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, а также внесены представления об устранении выявленных нарушений, с требованием привлечь виновных к ответственности. Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:155 По поручению и. о. прокурора города Норильска Хаважа Гутаева проведена проверка по информации, размещенной в социальной сети «Инстаграм» в сети «Интернет», из которой следует, что питание в детских садах города организовано с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства.В этой связи в дошкольных образовательных учреждениях прокуратурой города была организована проверка с привлечением специалиста Территориального отдела в городе Норильске Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.В ходе проверки пяти детских садиков выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания (использование разделочных столов на пищеблоке не по назначению, не проводится контроль температурного режима холодильного оборудования, молочная продукция хранится при температуре, превышающей нормативы, и т. д.).Также установлено, что территории дошкольных учреждений от снега не очищаются.Кроме того, выявлены нарушения в части расследования несчастных случаев, произошедших с воспитанниками детских садов. Комиссии по расследованиям несчастных случаев зачастую приходят к неверным выводам о том, что отсутствуют лица, допустившие нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов.Согласно действующему законодательству об образовании - именно образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими их жизнь и здоровье.По фактам допущенных нарушений в отношении заведующих детских садов возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, а также внесены представления об устранении выявленных нарушений, с требованием привлечь виновных к ответственности.Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.