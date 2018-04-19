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19 апреля 2018, 16:05



Вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных прокомментировала перенос на новое место жилого поселка Тухард.

Как рассказала вице-президент компании «Норникель» Елене Безденежных, реализация масштабного проекта «Комфортный Таймыр» началась в 2017 году. Компания выделяет 90 миллионов рублей на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья в Тухарде. Трехстороннее соглашение об этом было подписано на Красноярском экономическом форуме. В 1960-х годах Тухард образовался спонтанным расселением местных жителей на территорию, прилегающую к поселку газовиков и строителей газопровда. Сейчас коренное население в основном проживает в черте санитарно-защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Жилой фонд поселка состоит из муниципального и частного жилья, так называемого самостроя. Значительная часть зданий сегодня находится в плачевном, практически аварийном состоянии, порой без коммунальных удобств. В первую очередь необходимо переселить людей, имеющих временное пристанище в самострое и балках. За помощью власти Таймыра обратились к «Норникелю». «Мы считаем, что это недопустимо, - отметила Елена Безденежных. – Мы считаем, что каждый житель Таймыра, как и Норильского промрайона, достоин хороших условий проживания. Компанией совместно с администрациями сельского поселения Караул и города Дудинка была проведена работа по определению перспективного места строительства жилья для переселения местного коренного населения в новые, отвечающие современным стандартам жизни дома. Был учтен их образ жизни - рыболовство на реке Большая Хета. Выбор места также обсуждался на общем собрании. Таким образом, новый жилищный комплекс в поселке Тухард будет построен вне границ санитарно-защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Администрация запланировала строительство в новом посёлке собственных локальных очистных сооружений сточных вод бытовой канализации и электростанцию с системой полной утилизации тепла». На новом месте - это примерно в трех километрах от нынешнего Тухарда - планируется построить не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры - котельную, школу, детский сад, больницу, Дом культуры, здание поселковой администрации. Строительство начнется уже этим летом. Как добавила вице-президент «Норникеля», сейчас самое важное, чтобы сообща удалось провести переселение поселка безболезненно. Без сомнения, власти и все остальные участники этого проекта приобретут уникальный опыт решения социальных проблем в экстремальных условиях Крайнего Севера. По мнению компании, для продолжения проекта необходима также инициатива государства, политическая воля руководства района и общее желание решать накопившиеся проблемы. «Таких посёлков, как Тухард, откровенно говоря, на Крайнем Севере много, и большинство из них тоже ждет решения жилищного вопроса. Мы считаем, что по итогам проекта можно будет вернуться к рассмотрению механизмов его реализации и проверки возможностей осуществления социальных жилищных программ на Севере методом государственно-частного партнёрства. Такой подход позволит сэкономить время и деньги как государству, так и бизнесу», - заявила Елена Безденежных.

Просмотров:187 Проект «Комфортный Таймыр» и строительство нового жилого поселка Тухард станет пилотным для всего Крайнего Севера и будет способствовать решению жилищного вопроса коренных северян.Как рассказала вице-президент компании «Норникель» Елене Безденежных, реализация масштабного проекта «Комфортный Таймыр» началась в 2017 году. Компания выделяет 90 миллионов рублей на строительство 2,5 тысячи квадратных метров жилья в Тухарде. Трехстороннее соглашение об этом было подписано на Красноярском экономическом форуме.В 1960-х годах Тухард образовался спонтанным расселением местных жителей на территорию, прилегающую к поселку газовиков и строителей газопровда. Сейчас коренное население в основном проживает в черте санитарно-защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Жилой фонд поселка состоит из муниципального и частного жилья, так называемого самостроя. Значительная часть зданий сегодня находится в плачевном, практически аварийном состоянии, порой без коммунальных удобств. В первую очередь необходимо переселить людей, имеющих временное пристанище в самострое и балках. За помощью власти Таймыра обратились к «Норникелю».«Мы считаем, что это недопустимо, - отметила Елена Безденежных. – Мы считаем, что каждый житель Таймыра, как и Норильского промрайона, достоин хороших условий проживания. Компанией совместно с администрациями сельского поселения Караул и города Дудинка была проведена работа по определению перспективного места строительства жилья для переселения местного коренного населения в новые, отвечающие современным стандартам жизни дома. Был учтен их образ жизни - рыболовство на реке Большая Хета. Выбор места также обсуждался на общем собрании. Таким образом, новый жилищный комплекс в поселке Тухард будет построен вне границ санитарно-защитной зоны объектов «Норильсктрансгаза». Администрация запланировала строительство в новом посёлке собственных локальных очистных сооружений сточных вод бытовой канализации и электростанцию с системой полной утилизации тепла».На новом месте - это примерно в трех километрах от нынешнего Тухарда - планируется построить не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры - котельную, школу, детский сад, больницу, Дом культуры, здание поселковой администрации. Строительство начнется уже этим летом.Как добавила вице-президент «Норникеля», сейчас самое важное, чтобы сообща удалось провести переселение поселка безболезненно. Без сомнения, власти и все остальные участники этого проекта приобретут уникальный опыт решения социальных проблем в экстремальных условиях Крайнего Севера.По мнению компании, для продолжения проекта необходима также инициатива государства, политическая воля руководства района и общее желание решать накопившиеся проблемы. «Таких посёлков, как Тухард, откровенно говоря, на Крайнем Севере много, и большинство из них тоже ждет решения жилищного вопроса. Мы считаем, что по итогам проекта можно будет вернуться к рассмотрению механизмов его реализации и проверки возможностей осуществления социальных жилищных программ на Севере методом государственно-частного партнёрства. Такой подход позволит сэкономить время и деньги как государству, так и бизнесу», - заявила Елена Безденежных.