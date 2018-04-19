Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 апреля 2018, 16:22



Да идите вы все... в библиотеку! «Библиосумерки» и «Библионочь» ждут норильчан.

Пока в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, будут полуночничать любители постапокалиптического жанра, в библиотеке на Котульского, 15, театралы смогут поучаствовать в программе «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека». По всей библиотеке и даже в закрытом обычно книгохранилище откроются свои небольшие клубы по интересам. Программа для детей будет называться «Театральные библиосумерки». С 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер-классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, малышей ждут виртуальные путешествия во времена Древней Греции - сквозь известные мифы и легенды. С 18.00 до 22.00 детей и взрослых научат создавать декорации, пригласят пройти квест, перекусить в «Театральном кафе», а также попрактиковаться в драматургии, окунувшись в мистические миры Николая Васильевича Гоголя. Гости библионочи встретятся с актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером нашей «маяковки» Тимуром Файрузовым. Акция пройдет при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».

Просмотров:142 20 апреля в Норильске пройдет интеллектуальная тусовка. Впервые в этом году норильчан ожидают целых две библионочи с разнообразной программой и десятком площадок: от фантастики до Гоголя.Пока в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, будут полуночничать любители постапокалиптического жанра, в библиотеке на Котульского, 15, театралы смогут поучаствовать в программе «Ночь. Улица. Фонарь. Библиотека».По всей библиотеке и даже в закрытом обычно книгохранилище откроются свои небольшие клубы по интересам. Программа для детей будет называться «Театральные библиосумерки». С 15 до 17 часов ребят с ограниченными возможностями здоровья приглашают на театральные посиделки с фольклорным ансамблем и мастер-классы по созданию кукольного театра своими руками. Кроме того, малышей ждут виртуальные путешествия во времена Древней Греции - сквозь известные мифы и легенды.С 18.00 до 22.00 детей и взрослых научат создавать декорации, пригласят пройти квест, перекусить в «Театральном кафе», а также попрактиковаться в драматургии, окунувшись в мистические миры Николая Васильевича Гоголя. Гости библионочи встретятся с актрисой Заполярного театра драмы Варварой Бабаянц и режиссером нашей «маяковки» Тимуром Файрузовым. Акция пройдет при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель».