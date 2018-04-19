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19 апреля 2018, 16:29



В Норильске приступили к реконструкции детского сада на Московской, 18.

Сейчас объект под контролем и у администрации, и у подрядной организации ООО «Строй-СИТИ», которая занимается общестроительными работами. Контракт с подрядчиком заключен на 211,5 миллиона рублей, сюда входит комплекс строительно-монтажных работ под ключ. Срок сдачи объекта - 10 октября 2019 года. По словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС, проект предусматривает современный детский сад на 11 групп - 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сад будет оснащен современным бассейном, пищеблоком, на облицовку фасада пойдут современные негорючие материалы, будет выполнена перепланировка, усилена конструкция нулевого цикла. Конечно, благоустроят и детскую игровую площадку. А мебель и игрушки после сдачи объекта будут закупать уже специалисты управления дошкольного образования. Сегодня в Норильске работает 41 детский сад. Садики посещают 12 218 детей: 7384 ребенка ходят в сады Центрального района, 3384 - в талнахские, 1376 - в кайерканские, 74 ребенка принимает Снежногорск. Потребности в местах для детей старше трех лет в Норильске нет. Очереди в детские сады ждут 6046 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них 3152 - в Центральном районе, 198 - в Оганере, 1923 - в Талнахе и 773 - в Кайеркане.

Просмотров:207 Здание детского сада № 85 «Искорка» было построено в 1986 году. В непростые 1990-е оно перестало быть дошкольным учреждением, много лет там размещался филиал ЛГУ, арендовали площади различные клубы, кружки, спортивные объединения. Около пяти лет назад было принято решение о реконструкции детского сада, после чего всех арендаторов расселили, но к строительству приступать не спешили. Здание пустовало около четырех лет.Сейчас объект под контролем и у администрации, и у подрядной организации ООО «Строй-СИТИ», которая занимается общестроительными работами. Контракт с подрядчиком заключен на 211,5 миллиона рублей, сюда входит комплекс строительно-монтажных работ под ключ. Срок сдачи объекта - 10 октября 2019 года.По словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС, проект предусматривает современный детский сад на 11 групп - 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сад будет оснащен современным бассейном, пищеблоком, на облицовку фасада пойдут современные негорючие материалы, будет выполнена перепланировка, усилена конструкция нулевого цикла. Конечно, благоустроят и детскую игровую площадку. А мебель и игрушки после сдачи объекта будут закупать уже специалисты управления дошкольного образования.Сегодня в Норильске работает 41 детский сад. Садики посещают 12 218 детей: 7384 ребенка ходят в сады Центрального района, 3384 - в талнахские, 1376 - в кайерканские, 74 ребенка принимает Снежногорск. Потребности в местах для детей старше трех лет в Норильске нет. Очереди в детские сады ждут 6046 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них 3152 - в Центральном районе, 198 - в Оганере, 1923 - в Талнахе и 773 - в Кайеркане.