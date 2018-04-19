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19 апреля 2018, 16:40



К чему приводит "розыгрыш"? В 2017 году в Норильске зарегистрировано 11 ложных сообщений об акте терроризма.

Вместе с тем только в минувшем 2017 году в Норильске трижды эвакуировали людей, останавливали движение по улицам и приостанавливали работу крупных общественных центров до окончания необходимой проверки по ложным сообщениям о заложенных взрывных устройствах. В Норильске всего была приостановлена деятельность 11 зданий, таких как СРК «Арена», ТЦ«Люкс», «Северный пассаж», «Империал», «Галактика», «Солнечный», кинотеатры «Синема- Арт-холл» и «Родина». И всего в одном случае виновным оказался ребенок, сообщили в норильской прокуратуре. В Норильске даже был случай, когда трое мужчин решили «разыграть» школу, в которой раньше учились, и таким образом отметили встречу одноклассников. Как не сложно догадаться, такая встреча привела одноклассников на скамью подсудимых и закончилась уголовным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Также за совершение данного преступления судом, в соответствии с позицией прокурора, назначалось наказание в виде лишения свободы.

Просмотров:156 Статья 207 УК РФ, связанная с заведомо ложным сообщением об акте терроризма, направлена в первую очередь против «шалости» детей, желающих сорвать уроки или разыграть взрослых. За данное преступление даже снижен возраст, с которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, с 16 лет до 14 лет.Вместе с тем только в минувшем 2017 году в Норильске трижды эвакуировали людей, останавливали движение по улицам и приостанавливали работу крупных общественных центров до окончания необходимой проверки по ложным сообщениям о заложенных взрывных устройствах. В Норильске всего была приостановлена деятельность 11 зданий, таких как СРК «Арена», ТЦ«Люкс», «Северный пассаж», «Империал», «Галактика», «Солнечный», кинотеатры «Синема- Арт-холл» и «Родина». И всего в одном случае виновным оказался ребенок, сообщили в норильской прокуратуре.В Норильске даже был случай, когда трое мужчин решили «разыграть» школу, в которой раньше учились, и таким образом отметили встречу одноклассников. Как не сложно догадаться, такая встреча привела одноклассников на скамью подсудимых и закончилась уголовным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.Также за совершение данного преступления судом, в соответствии с позицией прокурора, назначалось наказание в виде лишения свободы.