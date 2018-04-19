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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:37 Выходом праздничного альбома «Норильск - без купюр» завершился городской конкурс детских рисунков и эссе «По волнам нашей памяти», посвященный 65-летию города.
17:23 Волонтеры очистят Диксон от строительного и бытового мусора. Проект организован при финансовой поддержке компании «Норникель».
17:15 Ледоход в Дудинке ожидают в конце мая – начале июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.
17:04 Два социальных проекта в Норильске получат на реализацию по 200 тысяч рублей.
16:40 К чему приводит "розыгрыш"? В 2017 году в Норильске зарегистрировано 11 ложных сообщений об акте терроризма.
16:29 В Норильске приступили к реконструкции детского сада на Московской, 18.
16:22 Да идите вы все... в библиотеку! «Библиосумерки» и «Библионочь» ждут норильчан.
16:05 Вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных прокомментировала перенос на новое место жилого поселка Тухард.
15:49 Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в организации питания в детсадах.
15:39 Придумай логотип «Школы доктора Айболита» и получи приз! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил о начале общегородского конкурса.
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