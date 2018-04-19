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19 апреля 2018, 17:04



Два социальных проекта в Норильске получат на реализацию по 200 тысяч рублей.

На конкурс было подано шесть проектов, основная часть которых представлена по направлению пропаганды здорового образа жизни, создания условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрения новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых. По результатам экспертной оценки победителями стали две организации, каждая из которых получит на реализацию своего проекта 200 000 рублей. Так, местная общественная спортивная организация города Норильска «Федерация фитнеса и аэробики» с проектом «Спортивный импульс» позволит улучшить условия спортивного зала и удовлетворить потребности растущего спроса к занятиям спортом жителей Оганера. Планируется проводить мастер-классы, показательные выступления по боксу, фитнесу, что приведет к популяризации здорового образа жизни. Проект «Лучше быть, чем казаться!» региональной общественной организации Красноярского края «Клуб «Армейский рукопашный бой» ставит перед собой цель решить актуальную проблему физического воспитания и оздоровления допризывной молодежи. Проект включает в себя спортивную подготовку по программе военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой»: прохождение учебно-тренировочных занятий, выполнение спортивных нормативов. Благодаря финансовой поддержке будет приобретен необходимый для тренировок спортивный инвентарь. Социальные проекты будут реализованы на территории Норильска в этом году. Напомним, организатором конкурса выступает отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации города. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета, в рамках действующей подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск».

Просмотров:136 Итоги городского конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций подвели в Норильске накануне.На конкурс было подано шесть проектов, основная часть которых представлена по направлению пропаганды здорового образа жизни, создания условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрения новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых.По результатам экспертной оценки победителями стали две организации, каждая из которых получит на реализацию своего проекта 200 000 рублей. Так, местная общественная спортивная организация города Норильска «Федерация фитнеса и аэробики» с проектом «Спортивный импульс» позволит улучшить условия спортивного зала и удовлетворить потребности растущего спроса к занятиям спортом жителей Оганера. Планируется проводить мастер-классы, показательные выступления по боксу, фитнесу, что приведет к популяризации здорового образа жизни.Проект «Лучше быть, чем казаться!» региональной общественной организации Красноярского края «Клуб «Армейский рукопашный бой» ставит перед собой цель решить актуальную проблему физического воспитания и оздоровления допризывной молодежи. Проект включает в себя спортивную подготовку по программе военно-прикладного вида спорта «Армейский рукопашный бой»: прохождение учебно-тренировочных занятий, выполнение спортивных нормативов. Благодаря финансовой поддержке будет приобретен необходимый для тренировок спортивный инвентарь.Социальные проекты будут реализованы на территории Норильска в этом году.Напомним, организатором конкурса выступает отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления административной практики администрации города. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета, в рамках действующей подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск».