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19 апреля 2018, 17:15



Ледоход в Дудинке ожидают в конце мая – начале июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.

Среднесрочный прогноз прохождения весеннего половодья на реке Енисей в районе г. Дудинки представила и. о. начальника гидротехнической службы Центра диагностики ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Тамара Матвиенко: «Ориентировочно затопление причалов ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» с отметкой восемь метров ожидается 18-20 мая, прохождение ледохода в районе г. Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня». Как подчеркнул начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин, по состоянию на 18 апреля кромка льда на реке Енисей находится в районе п. Подтесово, что в 1530 км от Дудинки. На аналогичный период прошлого года кромка льда находилась в 1440 км. «Основным проблемным участком на территории района в случае высокого уровня подъема воды является п. Левинские Пески. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен. При необходимости их эвакуация будет производиться вертолетами Ми-8 АО «Норильск Авиа», - пояснил Андрей Анатольевич. Также он отметил, что из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха – Норильск и конденсатопровода Мессояха – Дудинка. «С целью обследования возможных мест образования заторов в мае будут проведены ледовые разведки. Для ликвидации заторов управлением по делам ГО и ЧС подготовлены четыре взрывника. Также данный вопрос отработан с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, которые в случае необходимости направят оперативную группу для проведения взрывных работ», - добавил Андрей Шопин. Участники заседания приняли информацию к сведению, после чего утвердили состав противопаводковой комиссии и план организационно-технических, профилактических мероприятий по защите населения и территорий муниципального района в период весеннего половодья. Руководителям городских и сельских поселений, а также предприятий и организаций, попадающих в зону подтопления, рекомендовано рассмотреть и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, предусмотреть в бюджете и создать запас материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий весеннего половодья и ледохода. Управлению транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района Сергей Ткаченко поручил произвести комиссионное техническое обследование ледовых переправ, в первую очередь переправу через реку Дудинка, принять решение по проезду транспортных средств в соответствии с допустимой нагрузкой на лед, при необходимости эксплуатацию ледовых переправ для движения транспорта запретить.

Просмотров:149 Предварительный прогноз прохождения весеннего половодья на реке Енисей в 2018 году, а также план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в этот период обсудили на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Среднесрочный прогноз прохождения весеннего половодья на реке Енисей в районе г. Дудинки представила и. о. начальника гидротехнической службы Центра диагностики ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Тамара Матвиенко: «Ориентировочно затопление причалов ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» с отметкой восемь метров ожидается 18-20 мая, прохождение ледохода в районе г. Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня».Как подчеркнул начальник управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Андрей Шопин, по состоянию на 18 апреля кромка льда на реке Енисей находится в районе п. Подтесово, что в 1530 км от Дудинки. На аналогичный период прошлого года кромка льда находилась в 1440 км. «Основным проблемным участком на территории района в случае высокого уровня подъема воды является п. Левинские Пески. План по эвакуации и месту размещения жителей поселка определен. При необходимости их эвакуация будет производиться вертолетами Ми-8 АО «Норильск Авиа», - пояснил Андрей Анатольевич. Также он отметил, что из промышленных объектов в зоне затопления окажутся причалы ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и дюкера подводных переходов газопровода Мессояха – Норильск и конденсатопровода Мессояха – Дудинка.«С целью обследования возможных мест образования заторов в мае будут проведены ледовые разведки. Для ликвидации заторов управлением по делам ГО и ЧС подготовлены четыре взрывника. Также данный вопрос отработан с Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, которые в случае необходимости направят оперативную группу для проведения взрывных работ», - добавил Андрей Шопин.Участники заседания приняли информацию к сведению, после чего утвердили состав противопаводковой комиссии и план организационно-технических, профилактических мероприятий по защите населения и территорий муниципального района в период весеннего половодья.Руководителям городских и сельских поселений, а также предприятий и организаций, попадающих в зону подтопления, рекомендовано рассмотреть и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, предусмотреть в бюджете и создать запас материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий весеннего половодья и ледохода. Управлению транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района Сергей Ткаченко поручил произвести комиссионное техническое обследование ледовых переправ, в первую очередь переправу через реку Дудинка, принять решение по проезду транспортных средств в соответствии с допустимой нагрузкой на лед, при необходимости эксплуатацию ледовых переправ для движения транспорта запретить.