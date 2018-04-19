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19 апреля 2018, 17:23

Волонтеры очистят Диксон от строительного и бытового мусора. Проект организован при финансовой поддержке компании «Норникель».


Добровольческий экологический проект «Арктический субботник» пройдет во второй половине лета в самом северном населенном пункте России – г. п. Диксон. Совещание по подготовке к проведению масштабной уборки прошло в столице Таймыра под председательством главы муниципального района Сергея Ткаченко.
На совещании обсудили план регистрации участников субботника, фронт работ, техническое обеспечение, вопросы организации режима волонтеров и информационное обеспечение проекта. Участники рабочей группы также подробно остановились на организации культурно-массовых мероприятий – подготовке туристических маршрутов, экскурсионной программы по памятным местам и другое, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.
Так, в ходе субботника предполагается провести рейды по очистке территории Диксона от балок, металла, малых водоемов от мусора, разобрать старые заборы и некапитальные строения, расчистить территорию городского поселения от бытового и технического мусора.
Совместно с Агентством развития Норильска и управлением благотворительных программ компании «Норникель», а также с привлечением федеральных и местных экспертов планируется проведение проектных школ, результатом которых должны стать проекты, направленные на улучшение инфраструктуры, облика и содержания жизни на Диксоне. Таймырские власти и жители самого северного населенного пункта России надеются, что данный проект даст мощный толчок для развития Диксона и привлечет внимание к вопросам экологии в Арктике как самих жителей, так и волонтеров Красноярского края.
Мероприятия добровольческого экологического проекта «Арктический субботник» проводятся в целях формирования экологического мировоззрения населения Таймыра, пропаганды бережного отношения к окружающей среде, развития волонтерского движения и улучшения экологической ситуации, а также становления и системного развития добровольческой инициативы.

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