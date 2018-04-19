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19 апреля 2018, 17:37



Выходом праздничного альбома «Норильск - без купюр» завершился городской конкурс детских рисунков и эссе «По волнам нашей памяти», посвященный 65-летию города.

На закрытии фестиваля также наградили победителей познавательной квест-игры «По памятным местам Норильска», которая проходила в три этапа. Сначала ребята, изучив материалы по истории Норильска, сняли оригинальные видеоролики об известных городских зданиях. Вторым этапом стала квест-игра в форме викторины QUIZ по теме «Норильск: город, история, комбинат». Самым азартным и динамичным был третий этап - познавательная игра «Я знаю родной город». В рамках фестиваля также прошел конкурс исследовательских работ «Комсомольская, 12. История. События. Люди». Объектом исследования стал Дворец творчества детей и молодежи, который находится по этому адресу. Победители получили заслуженные награды в номинациях «Культурное и историческое наследие», «Исторические личности» - об истории создания барельефов в большом зале ДТДМ и биографиях исторических личностей, на них запечатленных. Организаторы фестиваля в финале праздника поблагодарили педагогические коллективы за активное участие в его мероприятиях с надеждой, что юные участники получили хороший урок гражданственности и настоящего патриотизма, который в дальнейшем поможет им стать открытыми и честными людьми, истинными норильчанами.

Просмотров:112 В издание вошли лучшие работы, которые отметило компетентное жюри из журналистов, работников образования и культуры. Это 44 рисунка и 25 эссе, в том числе и поэтических. Победителям вручили альбомы, отпечатанные агентством «Кактус», - на празднике закрытия городского фестиваля «С юбилеем, Норильск!». В нескольких праздничных проектах этого фестиваля, организованного ДТДМ при поддержке управления общего и дошкольного образования, участвовали более 300 ребят из общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования всех районов Большого Норильска.На закрытии фестиваля также наградили победителей познавательной квест-игры «По памятным местам Норильска», которая проходила в три этапа. Сначала ребята, изучив материалы по истории Норильска, сняли оригинальные видеоролики об известных городских зданиях. Вторым этапом стала квест-игра в форме викторины QUIZ по теме «Норильск: город, история, комбинат». Самым азартным и динамичным был третий этап - познавательная игра «Я знаю родной город».В рамках фестиваля также прошел конкурс исследовательских работ «Комсомольская, 12. История. События. Люди». Объектом исследования стал Дворец творчества детей и молодежи, который находится по этому адресу. Победители получили заслуженные награды в номинациях «Культурное и историческое наследие», «Исторические личности» - об истории создания барельефов в большом зале ДТДМ и биографиях исторических личностей, на них запечатленных.Организаторы фестиваля в финале праздника поблагодарили педагогические коллективы за активное участие в его мероприятиях с надеждой, что юные участники получили хороший урок гражданственности и настоящего патриотизма, который в дальнейшем поможет им стать открытыми и честными людьми, истинными норильчанами.