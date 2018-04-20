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20 апреля 2018, 12:03



В Норильске будут судить директора магазина за присвоение крупной суммы денег.

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Норильску установлено, что 27-летний мужчина, являясь директором одного из сетевых магазинов бытовой техники, присвоил крупную сумму денежных средств. В период с декабря 2017 по январь 2018 года злоумышленник, используя служебное положение, составлял фиктивные акты о браке товаров и возврате денежных средств за покупку от имени вымышленных покупателей. После чего присваивал денежные средства, составляющие разницу от продажи того же товара по более низкой цене. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

Просмотров:173 Следователи ОМВД России по г. Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении директора магазина бытовой техники, обвиняемого в присвоении 160 тысяч рублей организации, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Норильску установлено, что 27-летний мужчина, являясь директором одного из сетевых магазинов бытовой техники, присвоил крупную сумму денежных средств. В период с декабря 2017 по январь 2018 года злоумышленник, используя служебное положение, составлял фиктивные акты о браке товаров и возврате денежных средств за покупку от имени вымышленных покупателей. После чего присваивал денежные средства, составляющие разницу от продажи того же товара по более низкой цене.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.