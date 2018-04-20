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20 апреля 2018, 12:14



На восстановление связи отводится 72 часа. Норильск опять остался без интернета.

По сообщению ООО «Единство», обслуживающего линию связи, аварийная бригада выехала на место аварии. Прогнозное время восстановления связи – 72 часа.

Просмотров:388 Повреждение оптоволоконной линии связи произошло сегодня около 06.00 по местному времени на участке Ванкор – Сидоровск.По сообщению ООО «Единство», обслуживающего линию связи, аварийная бригада выехала на место аварии. Прогнозное время восстановления связи – 72 часа.