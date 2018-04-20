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20 апреля 2018, 12:21



В Норильске оштрафовали предпринимателя за продажу фейковых брендовых футболок.

Специалисты проводили проверку и наткнулись на женские футболки с надписями CHANEL и D&G «без лицензионного договора с правообладателем». В итоге у женщины конфисковали две партии товара. Административное дело передали в арбитражный суд. Тот уже признал предпринимателя виновной и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.

Просмотров:157 В поле зрения Роспотребнадзора попала предпринимательница из Норильска. Она торгует одеждой в ТК «Атолл» на площади Металлургов, 3а, сообщает ngs24.ru.Специалисты проводили проверку и наткнулись на женские футболки с надписями CHANEL и D&G «без лицензионного договора с правообладателем».В итоге у женщины конфисковали две партии товара. Административное дело передали в арбитражный суд. Тот уже признал предпринимателя виновной и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей.