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20 апреля 2018, 12:46



Завтра МФК «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком».

Команды провели между собой 31 игру: десять раз побеждали норильчане, 16 – новосибирцы. Разница забитых и пропущенных мячей – 115:113 в пользу «Сибиряка». В матчах первого круга, которые в декабре прошлого года прошли в Норильске, сильнее оказались гости –1:1 и 3:0. При этом в предыдущей встрече в Новосибирске победу праздновали никельщики - 9:4. Остается добавить, что на сегодняшний день у «Норникеля» 50 очков и шестое место в турнирной таблице. У «Сибиряка» 66 очков и третья позиция.

Просмотров:140 Встреча в рамках 20-го тура Суперлиги пройдет в Новосибирске. Матч будет показан в прямом эфире на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Начало в 15.00 (время норильское).Команды провели между собой 31 игру: десять раз побеждали норильчане, 16 – новосибирцы. Разница забитых и пропущенных мячей – 115:113 в пользу «Сибиряка». В матчах первого круга, которые в декабре прошлого года прошли в Норильске, сильнее оказались гости –1:1 и 3:0. При этом в предыдущей встрече в Новосибирске победу праздновали никельщики - 9:4.Остается добавить, что на сегодняшний день у «Норникеля» 50 очков и шестое место в турнирной таблице. У «Сибиряка» 66 очков и третья позиция.