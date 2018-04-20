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20 апреля 2018, 13:38



Драмой «Три дня до весны» о блокадном Ленинграде завершился в Норильске кинофестиваль «Сталкер».

В рамках «Сталкера» случились три замечательные творческие встречи - с кинодраматургом, заслуженным деятелем искусств РСФСР Аркадием Ининым, который представил программу «Юмор на сцене и экране», режиссером кинокартины «Голова. Два уха» Виталием Сусловым, а также главной героиней фильма «Три дня до весны» Еленой Лотовой, талантливо сыгравшей в нем с известным артистом Кириллом Плетневым. На «Три дня до весны» в «Родину» пришло много зрителей, фильм вызвал многочисленные эмоции и долгие обсуждения. Напомним, международный фестиваль фильмов о правах человека норильский кинотеатр «Родина» проводит не первый раз, показы - совершенно бесплатные, организация «Сталкера» осуществляется при поддержке Гильдии кинорежиссеров России и Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. Подробнее об фестивальных событиях расскажет на следующей неделе рубрика «Заполярной правды» «Парк культуры».

Просмотров:137 Фестиваль проходил три дня, с 17 по 19 апреля. В его репертуаре горожане посмотрели 10 документальных и художественных картин. Среди особо запомнившейся «документалки»: работа «Крестьянин» - о судьбе человека, выбравшего жизнь абсолютного отшельника и ставшего настоящим философом; «Время гававохта» - о праве на самоидентификацию малочисленного народа саамов, а также фильм «Одна собачья жизнь», повествующий о жителях небольшого поселения в Карелии, уставших от собственной неустроенности, потерявших пути восстановления своей самобытности.В рамках «Сталкера» случились три замечательные творческие встречи - с кинодраматургом, заслуженным деятелем искусств РСФСР Аркадием Ининым, который представил программу «Юмор на сцене и экране», режиссером кинокартины «Голова. Два уха» Виталием Сусловым, а также главной героиней фильма «Три дня до весны» Еленой Лотовой, талантливо сыгравшей в нем с известным артистом Кириллом Плетневым.На «Три дня до весны» в «Родину» пришло много зрителей, фильм вызвал многочисленные эмоции и долгие обсуждения. Напомним, международный фестиваль фильмов о правах человека норильский кинотеатр «Родина» проводит не первый раз, показы - совершенно бесплатные, организация «Сталкера» осуществляется при поддержке Гильдии кинорежиссеров России и Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова.Подробнее об фестивальных событиях расскажет на следующей неделе рубрика «Заполярной правды» «Парк культуры».