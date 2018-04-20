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20 апреля 2018, 13:44



Норильчане могут получить георгиевские ленточки в редакции газеты "зпПЛЮС".

В Норильске в этом году акция еще официально не стартовала, однако символ Победы уже можно получить в редакции "зпПЛЮС" (ул. Б. Хмельницкого, 18). Отметим, что «Заполярка» к этой акции присоединилась впервые.

Просмотров:143 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к победе в Великой Отечественной войне, впервые прошла в 2005 году. С тех пор такие ленточки стали неотъемлемым элементом празднования 9 Мая. С каждым годом к акции присоединяется все больше стран - в 2017 году их было уже 90.В Норильске в этом году акция еще официально не стартовала, однако символ Победы уже можно получить в редакции "зпПЛЮС" (ул. Б. Хмельницкого, 18).Отметим, что «Заполярка» к этой акции присоединилась впервые.