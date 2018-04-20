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20 апреля 2018, 15:12



В Норильск прилетел режиссер Эцис Гиртс. 24 апреля он представит нашему зрителю премьеру спектакля «Безумец» по одноименной пьесе Яна Тяте

Эта драматическая работа оказалась яркой, она не просто дополнила, но и украсила собой творческую лабораторию «Полярка-2018». Эскиз, или, иначе говоря, набросок спектакля, сделанный буквально за четыре дня в условиях лаборатории, был оценен как зрительским голосованием, так и администрацией нашего театра. Так постановка вошла в репертуарный план, она будет демонстрироваться примерно раз в месяц на малой сцене норильского заполярного театра. Режиссер доработал свое произведение, немного поменялись костюмы и декорации, в остальном и подбор актеров, и концепция постановки - все осталось прежним. Главную роль талантливо исполняют сразу двое артистов - Роман Лесик и Денис Ганин, в остальных ролях заняты Юлия Новикова, Иван Розинкин, Евгений Нестеров и другие. Премьера «Безумца» состоится 24 апреля в 19.00.

Просмотров:97 Напомним, режиссер в составе делегации из Прибалтики приезжал в наш город в январе 2018 года - тогда он работал над эскизом данной постановки.Эта драматическая работа оказалась яркой, она не просто дополнила, но и украсила собой творческую лабораторию «Полярка-2018». Эскиз, или, иначе говоря, набросок спектакля, сделанный буквально за четыре дня в условиях лаборатории, был оценен как зрительским голосованием, так и администрацией нашего театра. Так постановка вошла в репертуарный план, она будет демонстрироваться примерно раз в месяц на малой сцене норильского заполярного театра.Режиссер доработал свое произведение, немного поменялись костюмы и декорации, в остальном и подбор актеров, и концепция постановки - все осталось прежним. Главную роль талантливо исполняют сразу двое артистов - Роман Лесик и Денис Ганин, в остальных ролях заняты Юлия Новикова, Иван Розинкин, Евгений Нестеров и другие.Премьера «Безумца» состоится 24 апреля в 19.00.