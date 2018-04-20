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20 апреля 2018, 15:30



Завтра в СРК «Арена» состоится выступление творческих коллективов Норильского колледжа искусств

На завтра подготовлены викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города. Заинтересованные горожане смогут узнать о значимых событиях в жизни Норильска и об известных людях, которые внесли большой вклад в его развитие. Концертную программу представят лучшие творческие коллективы Норильского колледжа искусств. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение. Начало в 13:00.

Просмотров:114 С 21 апреля в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, в СРК «Арена» стартует цикл мероприятий «Мой город. Моя история» для жителей Норильска. Он познакомить норильчан с юбилейными проектами и лучшими творческими коллективами города. Каждый месяц в течение года в «Арене» запланировано проведение познавательно-развлекательных мероприятий.На завтра подготовлены викторины и конкурсы, в которых каждый желающий сможет принять участие и показать свои знания, связанные с историей города. Заинтересованные горожане смогут узнать о значимых событиях в жизни Норильска и об известных людях, которые внесли большой вклад в его развитие. Концертную программу представят лучшие творческие коллективы Норильского колледжа искусств. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.Начало в 13:00.