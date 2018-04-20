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20 апреля 2018, 15:55



Норильчане могут высказать предложения по проекту Концепции развития торговой отрасли в Норильске

На следующей неделе во всех районах города пройдут публичные слушания по вопросу одобрения Концепции с участием заинтересованных лиц и жителей: - 24 апреля в 18:00 в конференц-зале Талнахского территориального управления на Диксона, 10; - 25 апреля в 18:00 в конференц-зале Кайерканского территориального управления на Шахтерской, 9а; - 26 апреля в 18:00 в конференц-зале Управления имущества на Ленинском проспекте, 23а. С текстом Концепции можно заранее ознакомиться на официальном сайте города: постановление Главы города Норильска 23.09.2018 № 09 «О проведении публичных слушаний» размещено в разделе «Документы», в подразделе «Нормативные правовые акты». Заинтересованные лица и жители города до 24 апреля могут направить свои замечания и предложения по проекту Концепции в Управление потребительского рынка и услуг по электронной почте: upriu@norilsk-city.ru или факсу: 43-71-91.

Просмотров:104 Администрация города разработала проект Концепции развития торговой отрасли в сфере розничной торговли на территории Норильска на 2018-2022 годы. Ее реализация позволит достичь установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов; осуществить поэтапный переход хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в нестационарных торговых объектах, в стационарные торговые объекты и многопрофильные торговые комплексы (центры); сформировать торговую инфраструктуру с учетом потребностей населения и современных требований к видам и типам торговых объектов.На следующей неделе во всех районах города пройдут публичные слушания по вопросу одобрения Концепции с участием заинтересованных лиц и жителей:- 24 апреля в 18:00 в конференц-зале Талнахского территориального управления на Диксона, 10;- 25 апреля в 18:00 в конференц-зале Кайерканского территориального управления на Шахтерской, 9а;- 26 апреля в 18:00 в конференц-зале Управления имущества на Ленинском проспекте, 23а.С текстом Концепции можно заранее ознакомиться на официальном сайте города: постановление Главы города Норильска 23.09.2018 № 09 «О проведении публичных слушаний» размещено в разделе «Документы», в подразделе «Нормативные правовые акты».Заинтересованные лица и жители города до 24 апреля могут направить свои замечания и предложения по проекту Концепции в Управление потребительского рынка и услуг по электронной почте: upriu@norilsk-city.ru или факсу: 43-71-91.