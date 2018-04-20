Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 апреля 2018, 16:28

Успей заявиться! Заканчивается прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория 2020»


«Территория 2020» - это грантовый конкурс для молодых людей Красноярского края в возрасте от 14 до 30 лет, который состоит из проектной школы и итогового молодежного форума. Если у молодого человека есть идея и он хочет грамотно оформить ее в проект, а затем получить финансовую или административную поддержку, то «Территория 2020» - именно то, что ему нужно.
Все мероприятия проекта пройдут с 27 по 30 апреля в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9).
Для участия в сессии необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить их до 22 апреля на электронную почту 89059995559@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу ул. Советская, д.9, каб.214.
Более подробную информацию можно узнать у координатора «Территории 2020» по тел.: 8-905-999-5559 (Маргарита Соколовская). Положение проекта.
Просмотров:84
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 апреля 2018 
16:50   Прокуратура Норильска выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности НПОПАТ. Руководство предприятия пояснило ситуацию 16:41   В выходные в Норильске дорожные полицейские проведут тотальную проверку транспорта
16:28   Успей заявиться! Заканчивается прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория 2020» 15:55   Норильчане могут высказать предложения по проекту Концепции развития торговой отрасли в Норильске
15:30   Завтра в СРК «Арена» состоится выступление творческих коллективов Норильского колледжа искусств 15:12   В Норильск прилетел режиссер Эцис Гиртс. 24 апреля он представит нашему зрителю премьеру спектакля «Безумец» по одноименной пьесе Яна Тяте
13:44   Норильчане могут получить георгиевские ленточки в редакции газеты "зпПЛЮС". 13:38   Драмой «Три дня до весны» о блокадном Ленинграде завершился в Норильске кинофестиваль «Сталкер».
12:46   Завтра МФК «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком». 12:21   В Норильске оштрафовали предпринимателя за продажу фейковых брендовых футболок.
12:14   На восстановление связи отводится 72 часа. Норильск опять остался без интернета. 12:03   В Норильске будут судить директора магазина за присвоение крупной суммы денег.

 19 апреля 2018 
17:37   Выходом праздничного альбома «Норильск - без купюр» завершился городской конкурс детских рисунков и эссе «По волнам нашей памяти», посвященный 65-летию города. 17:23   Волонтеры очистят Диксон от строительного и бытового мусора. Проект организован при финансовой поддержке компании «Норникель».
17:15   Ледоход в Дудинке ожидают в конце мая – начале июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку. 17:04   Два социальных проекта в Норильске получат на реализацию по 200 тысяч рублей.
16:40   К чему приводит "розыгрыш"? В 2017 году в Норильске зарегистрировано 11 ложных сообщений об акте терроризма. 16:29   В Норильске приступили к реконструкции детского сада на Московской, 18.
16:22   Да идите вы все... в библиотеку! «Библиосумерки» и «Библионочь» ждут норильчан. 16:05   Вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных прокомментировала перенос на новое место жилого поселка Тухард.
15:49   Прокуратура Норильска выявила ряд нарушений в организации питания в детсадах. 15:39   Придумай логотип «Школы доктора Айболита» и получи приз! Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил о начале общегородского конкурса.
14:29   В Норильске стали известны оценки по тотальному диктанту. Судя по количеству пятерок, норильчане показали результат выше среднего. 13:01   Сотрудники норильского УВД провели практическое занятие для учащихся полицейского класса.
12:25   «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой» — выставка с таким названием откроется в Музее Норильска 27 апреля в 18 часов. 12:18   «Кухню городских идей» открывает Агентство развития Норильска. Новая коммуникационная площадка будет служить для разработки инициатив местного сообщества.
12:06   Житель Норильска получит 70 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную производственную травму. 11:53   Таймырские школьники соревновались в знании правил личной безопасности.
11:38   «Норникель» и телеканал Euronews запускают международный проект в поддержку Универсиады-2019. 11:13   В Законодательном собрании началось четвертое заседание V сессии. В повестке — около 40 вопросов.
10:59   Невозвратные билеты появятся и на поезда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

 18 апреля 2018 
19:03   Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 18:17   Судьба сталинки на ул. Комсомольской, 20, по-прежнему остается под вопросом. О том, что будет со зданием, ...
16:50   В кинотеатре «Родина» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». 16:38   Вчера в районе моста через Норилку полностью сгорел двухэтажный дачный домик.
16:32   Заполярный филиал «Норникеля» ведет реконструкцию трех мостов в Норильском промышленном районе. 16:24   Ассоциация мини-футбола России вручила директору ДЮСШ-6 Владимиру Коновалову почетную грамоту за вклад в развитие мини-футбола и многолетний добросовестный труд.
16:19   «Заполярная правда» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar. 16:12   Норильчан приглашают на мастер-класс по хореографии и вокалу «Молодежная волна».
16:08   Голкипер «Норильского никеля» Василий Белов – в числе лучших стражей ворот сезона. 15:56   Начальник норильского управления ЖКХ: «Всего сутки после обращения жителей есть у управляющей компании, чтобы очистить крыши домов от нарастающих сосулек».
15:52   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено на данный момент из дворов города. Это на 150 тысяч кубометров больше, чем год назад. 15:39   Голосуем за нашего «Народного учителя» - Романа Плотникова из Талнаха.
14:50   В Заполярном филиале компания «Норникель» запустила два новых очистных сооружения стоимостью более 200 миллионов рублей. 14:31   В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах.
12:37   124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач». 11:22   Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%.
11:12   Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска. 10:58   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.

 17 апреля 2018 
17:35   В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх