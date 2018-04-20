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20 апреля 2018, 16:28



Успей заявиться! Заканчивается прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория 2020»

проекта пройдут с 27 по 30 апреля в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9). Для участия в сессии необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить их до 22 апреля на электронную почту 89059995559@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу ул. Советская, д.9, каб.214. Более подробную информацию можно узнать у координатора «Территории 2020» по тел.: 8-905-999-5559 (Маргарита Соколовская).

Просмотров:84 «Территория 2020» - это грантовый конкурс для молодых людей Красноярского края в возрасте от 14 до 30 лет, который состоит из проектной школы и итогового молодежного форума. Если у молодого человека есть идея и он хочет грамотно оформить ее в проект, а затем получить финансовую или административную поддержку, то «Территория 2020» - именно то, что ему нужно. Все мероприятия проекта пройдут с 27 по 30 апреля в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9).Для участия в сессии необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить их до 22 апреля на электронную почту 89059995559@mail.ru или принести в Молодежный центр по адресу ул. Советская, д.9, каб.214.Более подробную информацию можно узнать у координатора «Территории 2020» по тел.: 8-905-999-5559 (Маргарита Соколовская). Положение проекта.