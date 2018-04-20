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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:50 Прокуратура Норильска выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности НПОПАТ. Руководство предприятия пояснило ситуацию
16:41 В выходные в Норильске дорожные полицейские проведут тотальную проверку транспорта
16:28 Успей заявиться! Заканчивается прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория 2020»
15:55 Норильчане могут высказать предложения по проекту Концепции развития торговой отрасли в Норильске
15:30 Завтра в СРК «Арена» состоится выступление творческих коллективов Норильского колледжа искусств
15:12 В Норильск прилетел режиссер Эцис Гиртс. 24 апреля он представит нашему зрителю премьеру спектакля «Безумец» по одноименной пьесе Яна Тяте
13:44 Норильчане могут получить георгиевские ленточки в редакции газеты "зпПЛЮС".
13:38 Драмой «Три дня до весны» о блокадном Ленинграде завершился в Норильске кинофестиваль «Сталкер».
12:46 Завтра МФК «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком».
12:21 В Норильске оштрафовали предпринимателя за продажу фейковых брендовых футболок.
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