Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 апреля 2018, 16:41



В выходные в Норильске дорожные полицейские проведут тотальную проверку транспорта

Напомним, что за повторное нарушение ПДД нетрезвому водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного Кодекса. С начала этого года сотрудниками полиции за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения возбуждено 11 уголовных дел.

Просмотров:107 В вечернее и ночное время госавтоинспекторы организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Дорожные полицейские будут проводить так называемые тотальные проверки транспорта, которые в последнее время все чаще стали использовать во время рейдов. В ходе проверок на дороге, сотрудники дорожной полиции в основном нацелены на выявление грубых и аварийноопасных нарушений ПДД, таких как управление автомобилями в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения, использование ремней безопасности.Напомним, что за повторное нарушение ПДД нетрезвому водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного Кодекса. С начала этого года сотрудниками полиции за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения возбуждено 11 уголовных дел.