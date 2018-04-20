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20 апреля 2018, 16:50



Прокуратура Норильска выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности НПОПАТ. Руководство предприятия пояснило ситуацию

Вредное воздействие на атмосферу осуществляется путем выбросов вредных веществ от 46 источников, включая транспортные средства, используемые в деятельности предприятия. Кроме того, проверка показала, что предприятием также допущены нарушения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в части несвоевременного представления сведений (2-х статистических отчетов) об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении образуемых отходов производства и потребления. В отношении юридического лица возбуждены административные производства по статьям 8.21 и 8.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха и сокрытие или искажение экологической информации). В целях устранения данных нарушений директору МУП «НПОПАТ» внесено представление. Как пояснил «Заполярной правде» директор НПОПАТ Александр Злобин, нарушения вызваны рядом объективных и субъективных причин. «Срок разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, выданного нам ранее на пять лет, закончился 23 февраля 2018 года. Для получения нового, нам необходимо было выбрать организацию, которая сделает инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработает проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проведет санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта (ПДВ). После этого следовало обратится в Роспотребнадзор за санитарно-эпидемиологическим заключением. С целью выполнения этих мероприятий еще в сентябре 2017 года мы подготовили соответствующее техническое задание и разослали его потенциальным исполнителям для того, чтобы определить начальную (максимальную) цену договора. Ответ мы получили только от одной фирмы, с которой и заключили необходимые договоры с соблюдением требований федерального закона № 44-ФЗ. На все это потребовалось больше времени, чем мы предполагали. В ближайшее время НПОПАТ планирует получить необходимое разрешения на выбросы. Соответствующий пакет документов находится в стадии согласования», - рассказал Александр Злобин. Также он сообщил, что 46 источников загрязняющих выбросов, это не что иное как оборудование в производственных цехах, которое есть в любых автотранспортных предприятиях, имеющих в своем составе зону технического обслуживания и ремонта: сварочные аппараты, оборудование для пайки и лужения, оборудование для обкатки двигателей, зарядке аккумуляторных батарей и т.д. Они используются периодически и не оказывают существенного вредного влияния на окружающую среду. Кроме этого, источниками выбросов являются гаражи-стоянки транспортных средств. Директор НПОПАТ добавил, что в период с 2015 по 2017 годы были приобретены 100 новых автобусов с двигателями стандарта Евро-5, которые производят выбросов значительно меньше, чем их предшественники. По всем выявленным нарушениям, в результате прокурорской проверки, в НПОПАТ проведены необходимые мероприятия с целью исключения подобных случаев и сделаны соответствующие организационные выводы.

Просмотров:74 При прокурорской проверке выяснилось, что МУП «НПОПАТ» с 23 февраля 2018 года оказывает негативное воздействие на окружающую среду в отсутствие специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.Вредное воздействие на атмосферу осуществляется путем выбросов вредных веществ от 46 источников, включая транспортные средства, используемые в деятельности предприятия.Кроме того, проверка показала, что предприятием также допущены нарушения Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в части несвоевременного представления сведений (2-х статистических отчетов) об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении образуемых отходов производства и потребления.В отношении юридического лица возбуждены административные производства по статьям 8.21 и 8.5 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха и сокрытие или искажение экологической информации). В целях устранения данных нарушений директору МУП «НПОПАТ» внесено представление.Как пояснил «Заполярной правде» директор НПОПАТ Александр Злобин, нарушения вызваны рядом объективных и субъективных причин.«Срок разрешения на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, выданного нам ранее на пять лет, закончился 23 февраля 2018 года. Для получения нового, нам необходимо было выбрать организацию, которая сделает инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработает проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проведет санитарно-эпидемиологическую экспертизу проекта (ПДВ). После этого следовало обратится в Роспотребнадзор за санитарно-эпидемиологическим заключением. С целью выполнения этих мероприятий еще в сентябре 2017 года мы подготовили соответствующее техническое задание и разослали его потенциальным исполнителям для того, чтобы определить начальную (максимальную) цену договора. Ответ мы получили только от одной фирмы, с которой и заключили необходимые договоры с соблюдением требований федерального закона № 44-ФЗ. На все это потребовалось больше времени, чем мы предполагали. В ближайшее время НПОПАТ планирует получить необходимое разрешения на выбросы. Соответствующий пакет документов находится в стадии согласования», - рассказал Александр Злобин.Также он сообщил, что 46 источников загрязняющих выбросов, это не что иное как оборудование в производственных цехах, которое есть в любых автотранспортных предприятиях, имеющих в своем составе зону технического обслуживания и ремонта: сварочные аппараты, оборудование для пайки и лужения, оборудование для обкатки двигателей, зарядке аккумуляторных батарей и т.д. Они используются периодически и не оказывают существенного вредного влияния на окружающую среду. Кроме этого, источниками выбросов являются гаражи-стоянки транспортных средств.Директор НПОПАТ добавил, что в период с 2015 по 2017 годы были приобретены 100 новых автобусов с двигателями стандарта Евро-5, которые производят выбросов значительно меньше, чем их предшественники.По всем выявленным нарушениям, в результате прокурорской проверки, в НПОПАТ проведены необходимые мероприятия с целью исключения подобных случаев и сделаны соответствующие организационные выводы.