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23 апреля 2018, 11:20



«Норникель» инициировал создание постоянно действующей рабочей группы по транспортной безопасности в крае.

С приветственным словом к участникам форума обратился председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который, в частности, отметил высокую актуальность проблематики форума и вовлеченность в его участие как представителей российских компаний, так и органов государственной власти. Особо Дмитрий Свиридов подчеркнул необходимость обеспечения транспортной безопасности в процессе подготовки и проведения Универсиады-2019 в Красноярске и создания Енисейской экономической зоны – перспективного кластера социально-экономического развития Сибирского региона. С основным докладом на форуме выступил транспортный прокурор Красноярского края Илья Сухоносов. По его словам, проблематика транспортной безопасности входит в число первоочередных вопросов прокурорского реагирования. «Данные вопросы входят не только в сферу нашей профессиональной ответственности, но и являются социально значимыми как с точки зрения обеспечения безопасности транспортировки грузов, так и с позиции защиты граждан, занятых в данном сегменте, либо пользующихся объектами транспортной инфраструктуры», - отметил он. Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов в своем выступлении отметил, что государственно-частное партнерство – наиболее перспективная форма взаимодействия, позволяющая комплексно решать проблемы безопасности в транспортной сфере. «По сути, мы выступает за синергию усилий государства и частных компаний, практическим выражением чего послужит создание постоянно действующей рабочей группы по транспортной безопасности при координационном совещании по обеспечению правопорядка при губернаторе края. Это будет новая качественная площадка профессионального диалога и разрешения назревших вопросов», - сказал Гудов. Предложение «Норникеля» было поддержано всеми участниками форума. Кроме этого Гудов обратил внимание на принципиальное значение, которое придает «Норникель» «фактору региона» при реализации своих проектов: «В Красноярске и на близлежащих территориях расположены такие активы компании, как «Енисейское речное пароходство», «Красноярский речной порт», «Лесосибирский порт», авиакомпания NordStar, фан-парк «Бобровый лог» и т. д. Отсюда – масштаб транспортной инфраструктуры, связывающей предприятия группы компаний «Норникель» в единый экономический организм и, соответственно, уровень вопросов в сфере корпоративной защиты в целом и транспортной безопасности в частности, которые мы будем решать сообща и, прежде всего, на местах».

Просмотров:199 В Красноярске состоялся региональный форум транспортной безопасности. Организаторами мероприятия выступил Блок корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель», Красноярская транспортная прокуратура и АО «ЕРП».С приветственным словом к участникам форума обратился председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, который, в частности, отметил высокую актуальность проблематики форума и вовлеченность в его участие как представителей российских компаний, так и органов государственной власти.Особо Дмитрий Свиридов подчеркнул необходимость обеспечения транспортной безопасности в процессе подготовки и проведения Универсиады-2019 в Красноярске и создания Енисейской экономической зоны – перспективного кластера социально-экономического развития Сибирского региона.С основным докладом на форуме выступил транспортный прокурор Красноярского края Илья Сухоносов. По его словам, проблематика транспортной безопасности входит в число первоочередных вопросов прокурорского реагирования. «Данные вопросы входят не только в сферу нашей профессиональной ответственности, но и являются социально значимыми как с точки зрения обеспечения безопасности транспортировки грузов, так и с позиции защиты граждан, занятых в данном сегменте, либо пользующихся объектами транспортной инфраструктуры», - отметил он.Директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов в своем выступлении отметил, что государственно-частное партнерство – наиболее перспективная форма взаимодействия, позволяющая комплексно решать проблемы безопасности в транспортной сфере. «По сути, мы выступает за синергию усилий государства и частных компаний, практическим выражением чего послужит создание постоянно действующей рабочей группы по транспортной безопасности при координационном совещании по обеспечению правопорядка при губернаторе края. Это будет новая качественная площадка профессионального диалога и разрешения назревших вопросов», - сказал Гудов. Предложение «Норникеля» было поддержано всеми участниками форума.Кроме этого Гудов обратил внимание на принципиальное значение, которое придает «Норникель» «фактору региона» при реализации своих проектов: «В Красноярске и на близлежащих территориях расположены такие активы компании, как «Енисейское речное пароходство», «Красноярский речной порт», «Лесосибирский порт», авиакомпания NordStar, фан-парк «Бобровый лог» и т. д. Отсюда – масштаб транспортной инфраструктуры, связывающей предприятия группы компаний «Норникель» в единый экономический организм и, соответственно, уровень вопросов в сфере корпоративной защиты в целом и транспортной безопасности в частности, которые мы будем решать сообща и, прежде всего, на местах».