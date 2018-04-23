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23 апреля 2018, 11:30



На материк - бесплатно! Авиакомпания NordStar запускает традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Этой акцией авиакомпания NordStar выражает искреннюю благодарность и почтение людям, совершившим подвиг, отстоявшим свободу Отечества и подарившим мирную жизнь будущим поколениям. В знак признательности и уважения каждому участнику и инвалиду ВОВ, воспользовавшемуся бесплатным перелетом в праздничные дни, авиакомпания NordStar дополнительно подарит сертификат на билет по любому регулярному направлению авиакомпании на любую удобную дату в течение года. Благодаря акции участники Великой Отечественной войны из Красноярска, Норильска и других городов смогут не только принять участие в Параде Победы на Красной площади и других праздничных мероприятиях в дни майских праздников, но и посетить памятные места, навестить друзей и однополчан и отметить праздник в кругу близких, совершив перелет в любое удобное время. Оформить билет можно во всех билетных агентствах при предъявлении документов установленного образца в соответствии с федеральным законом «О ветеранах». Для сопровождающего участника Великой Отечественной войны предусмотрен специальный тариф со скидкой 50%.

Просмотров:151 Акция действует с 1 по 13 мая - участникам и инвалидам ВОВ предоставляется право полностью бесплатного перелета на всех регулярных рейсах авиакомпании NordStar. Оформление льготных билетов начинается с 23 апреля 2018 года.Этой акцией авиакомпания NordStar выражает искреннюю благодарность и почтение людям, совершившим подвиг, отстоявшим свободу Отечества и подарившим мирную жизнь будущим поколениям. В знак признательности и уважения каждому участнику и инвалиду ВОВ, воспользовавшемуся бесплатным перелетом в праздничные дни, авиакомпания NordStar дополнительно подарит сертификат на билет по любому регулярному направлению авиакомпании на любую удобную дату в течение года. Благодаря акции участники Великой Отечественной войны из Красноярска, Норильска и других городов смогут не только принять участие в Параде Победы на Красной площади и других праздничных мероприятиях в дни майских праздников, но и посетить памятные места, навестить друзей и однополчан и отметить праздник в кругу близких, совершив перелет в любое удобное время.Оформить билет можно во всех билетных агентствах при предъявлении документов установленного образца в соответствии с федеральным законом «О ветеранах». Для сопровождающего участника Великой Отечественной войны предусмотрен специальный тариф со скидкой 50%.