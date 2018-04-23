Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 апреля 2018, 11:48



Норильских и таймырских фотографов приглашают к участию в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2018», которую организует Музей Норильска совместно с фотоклубом «Таймыр».

На рассмотрение экспертной комиссии принимаются фоторепортажи и серии работ, от 4 до 12 авторских снимков, объединенных общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательные места, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Заполярья - Таймыра и Норильска - в период 2017-2018 гг. Авторы лучших работ станут участниками фотовыставки «ТаймырФотоГода», которая откроется в Музее Норильска уже в конце июня. Фотографии (до 2 Мб) вместе с заявкой на участие принимаются по электронному адресу polartresidence@gmail.com до 1 июня включительно. В заявке важно указать: ФИО, контактный телефон, название фотосерии, место и дату съемки, краткое описание события.

Просмотров:169 В прошлом году участниками фотовыставки стали девять норильских авторов, чьи работы прошли конкурсный отбор. В едином музейном выставочном пространстве были представлены фотосерии о городе и природе Таймыра, фоторассказ о жизни коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан - авторский взгляд на жизнь в Заполярье.На рассмотрение экспертной комиссии принимаются фоторепортажи и серии работ, от 4 до 12 авторских снимков, объединенных общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательные места, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Заполярья - Таймыра и Норильска - в период 2017-2018 гг. Авторы лучших работ станут участниками фотовыставки «ТаймырФотоГода», которая откроется в Музее Норильска уже в конце июня.Фотографии (до 2 Мб) вместе с заявкой на участие принимаются по электронному адресу polartresidence@gmail.com до 1 июня включительно. В заявке важно указать: ФИО, контактный телефон, название фотосерии, место и дату съемки, краткое описание события.