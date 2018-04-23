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23 апреля 2018, 12:07



Топ-менеджеры «Норникеля» получили дипломы «Сколково».

В течение пяти учебных модулей (продолжительность модуля — пять дней) руководители производства и топ-менеджмент главного офиса компании повышали уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров. Итогом многомесячной масштабной образовательной программы стала подготовка и защита проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий «Норникеля». Все бизнес-предложения будут рассмотрены на предмет реализации в компании. «Сегодня «Норникель» проходит через процесс трансформации, — прокомментировал вручение дипломов первый вице-президент компании Сергей Дяченко. — Мы много работаем над проверками и технологическими схемами и понимаем, что ни один проект не будет работать без идейных специалистов, сплоченной команды людей, которые вовлечены в свое дело и постоянно совершенствуются». «Это первый и не последний образовательный проект в компании такого высокого уровня», — подчеркнула в свою очередь старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. По ее словам, в перспективе компания реформирует (с учетом лучших образовательных практик) собственную корпоративную программу обучения, которая будет адресована большему количеству сотрудников. Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин, открывая первый модуль обучения в «Сколково», отметил, что инвестиции в образование сотрудников — это единственный способ быть эффективным и конкурентоспособным бизнесом.

Просмотров:226 54 руководителя «Норникеля» прошли обучение по инновационной программе повышения эффективности управления производством. Образовательная программа была организована «Норникелем» совместно с бизнес-школой «Сколково». Она включала в себя в том числе развитие ключевых управленческих компетенций, анализ новейших технологий, подходов и лучших практик управления производством, поиск возможностей их применения, сообщает пресс-служба «Норникеля».В течение пяти учебных модулей (продолжительность модуля — пять дней) руководители производства и топ-менеджмент главного офиса компании повышали уровень знаний о бизнес-процессах при помощи ведущих российских и зарубежных преподавателей, экспертов и тренеров.Итогом многомесячной масштабной образовательной программы стала подготовка и защита проектов, направленных на рост операционной эффективности предприятий «Норникеля». Все бизнес-предложения будут рассмотрены на предмет реализации в компании.«Сегодня «Норникель» проходит через процесс трансформации, — прокомментировал вручение дипломов первый вице-президент компании Сергей Дяченко. — Мы много работаем над проверками и технологическими схемами и понимаем, что ни один проект не будет работать без идейных специалистов, сплоченной команды людей, которые вовлечены в свое дело и постоянно совершенствуются».«Это первый и не последний образовательный проект в компании такого высокого уровня», — подчеркнула в свою очередь старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. По ее словам, в перспективе компания реформирует (с учетом лучших образовательных практик) собственную корпоративную программу обучения, которая будет адресована большему количеству сотрудников.Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин, открывая первый модуль обучения в «Сколково», отметил, что инвестиции в образование сотрудников — это единственный способ быть эффективным и конкурентоспособным бизнесом.