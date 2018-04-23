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23 апреля 2018, 12:38



В Норильске будут судить водителя, по вине которого погиб человек.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля «Рено» не учел дорожных условий и, проигнорировав запрещающие дорожные знаки, попытался обогнать двигавшийся впереди него автобус. При выполнении маневра водитель допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота». В результате 29-летний водитель встречного автомобиля погиб на месте происшествия, два пассажира автомобиля «Рено» получили травмы и были доставлены в городскую больницу. В отношении 24-летнего водителя «Рено» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено, дело направлено в суд.

Просмотров:194 Дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре 2017 года на 14-м километре автодороги Норильск - Талнах, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По данным следствия, водитель легкового автомобиля «Рено» не учел дорожных условий и, проигнорировав запрещающие дорожные знаки, попытался обогнать двигавшийся впереди него автобус. При выполнении маневра водитель допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота». В результате 29-летний водитель встречного автомобиля погиб на месте происшествия, два пассажира автомобиля «Рено» получили травмы и были доставлены в городскую больницу.В отношении 24-летнего водителя «Рено» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование завершено, дело направлено в суд.