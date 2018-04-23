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23 апреля 2018, 12:40

Полторы сотни нарушений за три дня. В Норильске автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших дней.


С пятницы по воскресенье инспекторами ДПС выявлено 147 нарушений правил дорожного движения, в том числе шесть водителей остановлены за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, 20 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, пять – за управление без прав, также выявлено пять нарушений правил проезда пешеходных переходов.
За несвоевременную уплату административных штрафов составлено два протокола. За различные правонарушения в дежурные части норильской полиции доставлено три человека, семь автомобилей помещено на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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