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23 апреля 2018, 13:06



Норильская прокуратура потребовала от администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.

Несанкционированная свалка в Кайеркане обнаружена на земельном участке, который находится в ведении муниципалитета и является неразграниченной собственностью. Сейчас прокуратура занимается установлением лиц, разместивших отходы на этом участке земли. В соответствии с действующим законодательством все земли на территории Норильска находятся в ведении органов местного самоуправления. В связи с этим ликвидировать свалку должна администрация города. Соответствующее исковое заявление прокуратура направила в суд.

Просмотров:200 По поручению и. о. прокурора Норильска Хаважа Гутаева проведена проверка по информации, размещенной в социальной сети, о несанкционированной свалке в Кайеркане. К выездной проверке соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления были привлечены специалисты управления имущества и управления архитектуры и градостроительства администрации города.Несанкционированная свалка в Кайеркане обнаружена на земельном участке, который находится в ведении муниципалитета и является неразграниченной собственностью. Сейчас прокуратура занимается установлением лиц, разместивших отходы на этом участке земли.В соответствии с действующим законодательством все земли на территории Норильска находятся в ведении органов местного самоуправления. В связи с этим ликвидировать свалку должна администрация города. Соответствующее исковое заявление прокуратура направила в суд.