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23 апреля 2018, 14:16



Премьера состоялась! Воспитанники норильской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья с успехом дебютировали на сцене театральной студии «Закулисье».

Свой первый спектакль «Город вежливых ребят», состоящий из мини-постановок, учащиеся школы-интерната вместе со своими педагогами готовили около двух месяцев. Алла Ермакова говорит, что было непросто. То, что обычному ребенку дается легко, ребенку с особенностями развития приходится достигать долгим и кропотливым трудом, но оно того стоит. На сцене ученики преображаются: меняются походка, речь, жесты, они как будто превращаются в тех персонажей, которых играют. Те, кто в этот раз не мог выйти на сцену, активно участвовали в подготовке сценических костюмов и изготовлении декораций. В итоге в общем театральном празднике были задействованы все ученики, начиная от первоклашек и заканчивая старшеклассниками. Помогали детворе представители «Молодой гвардии» и студенты местных вузов и профессиональных учебных заведений. «Задача студии и наша цель, – говорит Алла Ермакова, - увлечь детей, сделать так, чтобы они раскрылись и не боялись вступать в контакт с другими людьми. И ребятишки отзываются. Они очень ответственно подходят к репетициям и подготовке и даже в актировки не хотят пропускать занятия в студии». Планов у участников театральной студии «Закулисье» много. Уже сейчас началась подготовка к фестивалю сказок народов России, который пройдет в ноябре и будет приурочен ко Дню толерантности. Кроме того, в рамках театральной студии будут проходить мастер-классы от актеров Заполярного театра драмы и артистов Норильского колледжа искусств, походы в театр и множество других интересных и познавательных вещей.

Просмотров:139 Главными актерами театральной студии стали дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Проект долгожданный и очень нужный. Творческие занятия позволяют особенным ребятишкам легче социализироваться, находить новых друзей, открывать в себе новые таланты и новые возможности. Ну и, помимо всего прочего, оказалось, что занятия в студии – отличная профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Реализован проект благодаря гранту, который заместитель директора школы-интерната Алла Ермакова и учитель начальных классов Людмила Кашникова получили, участвуя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей».Свой первый спектакль «Город вежливых ребят», состоящий из мини-постановок, учащиеся школы-интерната вместе со своими педагогами готовили около двух месяцев. Алла Ермакова говорит, что было непросто. То, что обычному ребенку дается легко, ребенку с особенностями развития приходится достигать долгим и кропотливым трудом, но оно того стоит. На сцене ученики преображаются: меняются походка, речь, жесты, они как будто превращаются в тех персонажей, которых играют. Те, кто в этот раз не мог выйти на сцену, активно участвовали в подготовке сценических костюмов и изготовлении декораций. В итоге в общем театральном празднике были задействованы все ученики, начиная от первоклашек и заканчивая старшеклассниками. Помогали детворе представители «Молодой гвардии» и студенты местных вузов и профессиональных учебных заведений.«Задача студии и наша цель, – говорит Алла Ермакова, - увлечь детей, сделать так, чтобы они раскрылись и не боялись вступать в контакт с другими людьми. И ребятишки отзываются. Они очень ответственно подходят к репетициям и подготовке и даже в актировки не хотят пропускать занятия в студии».Планов у участников театральной студии «Закулисье» много. Уже сейчас началась подготовка к фестивалю сказок народов России, который пройдет в ноябре и будет приурочен ко Дню толерантности. Кроме того, в рамках театральной студии будут проходить мастер-классы от актеров Заполярного театра драмы и артистов Норильского колледжа искусств, походы в театр и множество других интересных и познавательных вещей.