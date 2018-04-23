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23 апреля 2018, 14:27



Ради фото или на спор? Полицейские выясняют причины, побудившие юную норильчанку рискнуть жизнью и перелезть ограждение балкона на седьмом этаже.

Дело происходит в Кайеркане, в гостинке на Шахтерской, 22. В объективе телефонной камеры молодая девушка, на вид ей лет 15-16, перелезла через ограждение балкона общего пользования на седьмом этаже. Явно ради развлечения. Видно, что она общается с кем-то, кто находится на балконе. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Просмотров:158 В выходные в месенджерах и соцсетях распространилось очередное видео очевидцев, свидетельствующее об экстремальном, опасном для жизни поведении подростков.Дело происходит в Кайеркане, в гостинке на Шахтерской, 22. В объективе телефонной камеры молодая девушка, на вид ей лет 15-16, перелезла через ограждение балкона общего пользования на седьмом этаже. Явно ради развлечения. Видно, что она общается с кем-то, кто находится на балконе.По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.