Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 апреля 2018, 15:06



Первомай в Норильске отпразднуют во всех районах Норильска.

На Театральной площади с 13.30 до 15.00 развернется уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна», а также пройдет презентация спецтехники служб ГИБДД и МЧС. Тем временем в публичной библиотеке на Ленинском пр., 20а, начнется «Библиотечная маевка». С 14 до 16 часов здесь пройдут мастер-классы и турнир по настольным играм. Талнах присоединится к празднику в 15.00, когда на площади Горняков начнутся народные гулянья «Честь и слава труду!». В 15.30 жители рудной столицы станут участниками весенней акции «Праздник первой Ма». В Кайеркане у КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнется уличная концертная программа «Весна на Шахтерской улице». Также для кайерканцев будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству от студии «Золотые руки», выставка ярмарка кулинарных изделий и социальный показ фильма «Весна на Заречной улице».

Просмотров:122 В Центральном районе города мероприятия пройдут на нескольких площадках. С 11 часов и до самого вечера в кинотеатре «Родина» в режиме нон-стоп будет проходить мультпрограмма, в которую вошли лучшие работы фестиваля анимационного кино «Суздаль-2018» и новый альманах киностудии «Союзмультфильм». В 13 часов от музея на Ленинском пр., 14, стартует тематическая пешеходная экскурсия «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Новые экскурсионные группы также будут формироваться к 14, 15 и 16 часам.На Театральной площади с 13.30 до 15.00 развернется уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна», а также пройдет презентация спецтехники служб ГИБДД и МЧС. Тем временем в публичной библиотеке на Ленинском пр., 20а, начнется «Библиотечная маевка». С 14 до 16 часов здесь пройдут мастер-классы и турнир по настольным играм.Талнах присоединится к празднику в 15.00, когда на площади Горняков начнутся народные гулянья «Честь и слава труду!». В 15.30 жители рудной столицы станут участниками весенней акции «Праздник первой Ма».В Кайеркане у КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнется уличная концертная программа «Весна на Шахтерской улице». Также для кайерканцев будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству от студии «Золотые руки», выставка ярмарка кулинарных изделий и социальный показ фильма «Весна на Заречной улице».