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23 апреля 2018, 15:15



Завтра станет ясно, какие новые бизнес-проекты поддержит «Норникель» на территории НПР и Таймыра.

Курс для представителей бизнес-сообщества проводится в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», он позволяет пройти путь от идеи социального бизнеса до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами. В этом году в итоговой сессии примут участие 11 бизнес-проектов от Норильска и Таймыра; их создатели будут защищать свое детище, доказывая перед комиссией жизнеспособность заявленной идеи. Авторы лучших проектов по итогам сессии получают от «Норникеля» беспроцентные займы на развитие своего бизнеса. Обучал предпринимателей красноярец Алексей Молчанов, бизнес-тренер компании «B&B», своим слушателям он передавал знания о том, как разработать и продвигать бизнес-идею, что нужно для успешной ее реализации. Напомним, развивающие занятия «Норникель» проводит для местных предпринимателей с 2015 года. Благодаря курсам в нашем городе появились такие проекты, как Центр развития личности «Старт», ателье-студия «Лайм», молочная кухня, детский развивающий центр «Чудо Дети», горнолыжный обучающий центр «Три вершины» и другие. Четвертый курс обучения по программе «Социальное предпринимательство» стартовал в ноябре 2017 года, в нем было подано 70 заявок, вместе с очными слушателями участникам этого года была предоставлена возможность и заочного участия, с выходом на инвест-сессию на общих основаниях.

Просмотров:107 24 апреля в корпоративном университете «Норникеля» для обучающихся на курсе «Социальное предпринимательство» пройдет инвестиционная сессия.Курс для представителей бизнес-сообщества проводится в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», он позволяет пройти путь от идеи социального бизнеса до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами.В этом году в итоговой сессии примут участие 11 бизнес-проектов от Норильска и Таймыра; их создатели будут защищать свое детище, доказывая перед комиссией жизнеспособность заявленной идеи. Авторы лучших проектов по итогам сессии получают от «Норникеля» беспроцентные займы на развитие своего бизнеса.Обучал предпринимателей красноярец Алексей Молчанов, бизнес-тренер компании «B&B», своим слушателям он передавал знания о том, как разработать и продвигать бизнес-идею, что нужно для успешной ее реализации.Напомним, развивающие занятия «Норникель» проводит для местных предпринимателей с 2015 года. Благодаря курсам в нашем городе появились такие проекты, как Центр развития личности «Старт», ателье-студия «Лайм», молочная кухня, детский развивающий центр «Чудо Дети», горнолыжный обучающий центр «Три вершины» и другие.Четвертый курс обучения по программе «Социальное предпринимательство» стартовал в ноябре 2017 года, в нем было подано 70 заявок, вместе с очными слушателями участникам этого года была предоставлена возможность и заочного участия, с выходом на инвест-сессию на общих основаниях.