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23 апреля 2018, 15:23



В Норильске команды Спортивного союза инвалидов, администрации города, управления Заполярного филиала и городского Совета депутатов сразились в боччу.

Бочча - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх. Созданная в своем нынешнем виде в Италии, игра распространена по всей Европе и других континентах, куда была завезена итальянскими мигрантами. В итоге первое место в бочча (игра мягкими шарами) завоевала сборная управления Заполярного филиала, за ней - команда Спортивного союза инвалидов, третье у администрации. В бочче (игра композитными шарами) на первом месте также сборная управления Заполярного филиала, НСГД занял второе место, тройку призеров замкнула команда администрации. Абсолютным чемпионом стала команда Заполярного филиала, которая получила переходящий кубок.

Просмотров:104 Соревнования проходят в рамках Кубка города «Согласие» четвертый год, при этом зачет шел по двум категориям – по игре мягкими мячами и композитными (бочча и бочче) по круговой системе. В выходные на соревнования в Молодежном центре собрались четыре команды по 6 человек в каждой. Для ряда игроков это был первый опыт игры в боччу, известную своей стратегией.Бочча - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу, имеющих общие истоки в античных играх. Созданная в своем нынешнем виде в Италии, игра распространена по всей Европе и других континентах, куда была завезена итальянскими мигрантами.В итоге первое место в бочча (игра мягкими шарами) завоевала сборная управления Заполярного филиала, за ней - команда Спортивного союза инвалидов, третье у администрации. В бочче (игра композитными шарами) на первом месте также сборная управления Заполярного филиала, НСГД занял второе место, тройку призеров замкнула команда администрации. Абсолютным чемпионом стала команда Заполярного филиала, которая получила переходящий кубок.