Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 апреля 2018, 15:27



МУП «КОС» создает на своем сайте раздел, в котором собственники жилья смогут найти информацию об общедомовых счетчиках (ОДПУ), установленных в каждом доме.

Возвращаясь к ажиотажу вокруг темы, он пояснил, что такая реакция жителей ожидалась, но МУП «КОС» готово пояснить свои действия в том числе в случае прокурорской поверки или в суде: «Мы действуем по закону и за свои действия готовы отвечать перед прокуратурой, если жильцы обратятся с просьбой о проведении проверки. Мы были готовы к этому с самого начала, когда только начали заниматься этой темой. Конечно, в данном случае возмущение людей понятно, но беда в том, что они просто не знают своих прав. Если собственники жилья после ознакомления с документами по-прежнему будут не согласны с нами, мы готовы отвечать на их претензии в суде».

Просмотров:143 Как рассказал Евгений Борисевич, директор МУП «КОС», в течение недели на сайте http://www.mupkosnorilsk.ru в профильном разделе, посвященном ОДПУ, будут выложены сканы документов по работе с общедомовыми приборами учета - проекты, сметы, акты приемки работ и многое другое. Передавать каждому жильцу копии документов лично затратно как материально, так и по времени, отметил он, ведь они составляют многостраничные документы.Возвращаясь к ажиотажу вокруг темы, он пояснил, что такая реакция жителей ожидалась, но МУП «КОС» готово пояснить свои действия в том числе в случае прокурорской поверки или в суде:«Мы действуем по закону и за свои действия готовы отвечать перед прокуратурой, если жильцы обратятся с просьбой о проведении проверки. Мы были готовы к этому с самого начала, когда только начали заниматься этой темой. Конечно, в данном случае возмущение людей понятно, но беда в том, что они просто не знают своих прав. Если собственники жилья после ознакомления с документами по-прежнему будут не согласны с нами, мы готовы отвечать на их претензии в суде».