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23 апреля 2018, 16:03



Есть приз! Кайерканская спортсменка привезла бронзу с всероссийских соревнований по самбо.

В мае Оксане предстоит поездка в Улан-Удэ на второй этап Спартакиады молодежи России по дзюдо.

Просмотров:93 Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России А. М. Астахова среди мужчин и женщин прошли в краевой столице. Норильск представляла Оксана Паскарелова, воспитанница ДЮСШ № 5 (тренер Данис Манашов), член сборной региона и страны.В мае Оксане предстоит поездка в Улан-Удэ на второй этап Спартакиады молодежи России по дзюдо.