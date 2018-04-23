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23 апреля 2018, 16:07



Рука руку борет. Завершился третий день открытого чемпионата города по армрестлингу AFC 3 «Адреналин» в весовой категории до 90 кг.

Следующие соревнования, не менее зрелищные, состоятся в воскресенье, 28 апреля, в СРК «Арена» в 17.00. В них сразятся спортсмены в весовой категории до 100 кг. 5 мая, в пятый день соревнований, откроется абсолютная категория. Принять участие в борьбе может любой желающий, говорят представители организатора - Федерации армрестлинга Норильска. Взвешивание состоится 8 апреля в 16.30.

Просмотров:80 Спортсмены выступали в двух категориях – на левую и правую руку. Чемпионом в состязании на левую руку стал Александр Полканов (он же победил по сумме обеих рук), на правую - сильнее всех оказался Шахрияр Мирзоев.Следующие соревнования, не менее зрелищные, состоятся в воскресенье, 28 апреля, в СРК «Арена» в 17.00. В них сразятся спортсмены в весовой категории до 100 кг.5 мая, в пятый день соревнований, откроется абсолютная категория. Принять участие в борьбе может любой желающий, говорят представители организатора - Федерации армрестлинга Норильска. Взвешивание состоится 8 апреля в 16.30.