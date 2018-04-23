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23 апреля 2018, 16:09



Новости с ринга. Норильчане в составе сборной региона отличились на первенстве Сибири по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения.

К сожалению, Владислав и Александр проиграли на предварительном этапе соревнований, а вот Илья Андреянов стал чемпионом в весовой категории 60 кг и был отобран на первенство России, которое пройдет в Тюмени 24 июля. Его брат Богдан в этой же весовой категории занял третье место. Если тренерский штаб сможет найти источники финансирования, в июне парень поедет на отборочный турнир в Краснодар.

Просмотров:89 Состязания на днях завершились в Ленинск-Кузнецке. Всего в первенстве приняли участие 176 спортсменов из всех регионов Сибири. В состав сборной Красноярского края вошли четверо норильчан: Богдан и Илья Андреяновы, Владислав Миленький, Александр Люфт.К сожалению, Владислав и Александр проиграли на предварительном этапе соревнований, а вот Илья Андреянов стал чемпионом в весовой категории 60 кг и был отобран на первенство России, которое пройдет в Тюмени 24 июля. Его брат Богдан в этой же весовой категории занял третье место. Если тренерский штаб сможет найти источники финансирования, в июне парень поедет на отборочный турнир в Краснодар.