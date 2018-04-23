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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:27 Не увольнение, а замена: Александр Усс готовит кадровые перестановки в краевом фонде капремонта
17:12 «Норникель» готовит новый платиновый проект «Южный кластер» стоимостью 110 миллиардов рублей
16:58 В Норильске для представителей серебряного возраста прошел мастер-класс по правополушарному рисованию.
16:45 В Норильске риелтор предстанет перед судом за подделку официального документа, подтверждающего право собственности.
16:38 Права беременной норильчанки на оплату труда восстановлены, но работодателя все равно накажут.
16:24 Очередной сбытчик наркотиков осужден в Норильске.
16:11 Норильская сборная по пауэрлифтингу хорошо выступила на всероссийских соревнованиях.
16:09 Новости с ринга. Норильчане в составе сборной региона отличились на первенстве Сибири по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения.
16:07 Рука руку борет. Завершился третий день открытого чемпионата города по армрестлингу AFC 3 «Адреналин» в весовой категории до 90 кг.
16:03 Есть приз! Кайерканская спортсменка привезла бронзу с всероссийских соревнований по самбо.
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