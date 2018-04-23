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23 апреля 2018, 16:11



Норильская сборная по пауэрлифтингу хорошо выступила на всероссийских соревнованиях.

Норильчане сумели завоевать сразу несколько медалей различного достоинства. Первое место в своей весовой категории завоевала Дарья Вьюжанина (57 кг), второе место привезла Надежда Вербицкая (в категории 84 кг), Илья Григорьев взял сразу два призовых места (третье – в категории 74 кг и второе – в классическом троеборье (без экипировки), также в категории 74 кг. Еще одну бронзу привез Роман Сараманов (в категории 83 кг). Выступая в классическом троеборье, он впервые выполнил норматив мастера спорта. Такое же звание по итогам выступлений получил еще один норильчанин – Артем Коржов (93 кг). Помимо этого сразу десять спортсменов стали кандидатами в мастера спорта.

Просмотров:90 Соревнования «Центр Азии» по пауэрлифтингу (троеборье и троеборье классическое) прошли в Красноярске. Участие в них приняли 220 спортсменов из 15 регионов России. Уровень состязаний позволяет присваивать призерам звания мастеров спорта.Норильчане сумели завоевать сразу несколько медалей различного достоинства. Первое место в своей весовой категории завоевала Дарья Вьюжанина (57 кг), второе место привезла Надежда Вербицкая (в категории 84 кг), Илья Григорьев взял сразу два призовых места (третье – в категории 74 кг и второе – в классическом троеборье (без экипировки), также в категории 74 кг. Еще одну бронзу привез Роман Сараманов (в категории 83 кг). Выступая в классическом троеборье, он впервые выполнил норматив мастера спорта. Такое же звание по итогам выступлений получил еще один норильчанин – Артем Коржов (93 кг). Помимо этого сразу десять спортсменов стали кандидатами в мастера спорта.