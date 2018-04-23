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23 апреля 2018, 16:24



Очередной сбытчик наркотиков осужден в Норильске.

Судом установлено, что 10 января 2018 года мужчина незаконно сбыл своему знакомому наркотическое средство в крупном размере, после чего последний был задержан сотрудниками полиции, проводившими оперативно-разыскные мероприятия. Задержанный изъявил желание содействовать расследованию, в связи с чем принял участие в проверочной закупке, в ходе которой подозреваемый еще раз незаконно сбыл ему наркотическое средство в значительном размере. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подозреваемого виновным в совершении обоих преступлений, по совокупности ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:109 Уголовное дело по обвинению жителя Норильска в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере рассмотрено городским судом с участием государственного обвинителя, сообщил и. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев.Судом установлено, что 10 января 2018 года мужчина незаконно сбыл своему знакомому наркотическое средство в крупном размере, после чего последний был задержан сотрудниками полиции, проводившими оперативно-разыскные мероприятия.Задержанный изъявил желание содействовать расследованию, в связи с чем принял участие в проверочной закупке, в ходе которой подозреваемый еще раз незаконно сбыл ему наркотическое средство в значительном размере.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подозреваемого виновным в совершении обоих преступлений, по совокупности ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.