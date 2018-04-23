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23 апреля 2018, 16:38



Права беременной норильчанки на оплату труда восстановлены, но работодателя все равно накажут.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что беременной женщине 07.02.2018 начислено пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности в общей сумме 180 649,05 руб., однако на дату обращения в прокуратуру города 21.03.2018 выплата пособия работодателем не произведена, сообщил и. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев. После того как прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства руководитель ООО «СпецТехМонтаж» погасил задолженность перед работником 03.04.2018 в полном объеме. Вместе с тем погашение задолженности произведено без учета требований ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации об обязательном начислении и выплате денежной компенсации за задержку перечисления пособия. В связи с чем прокурором принято решение о возбуждении в отношении руководителя организации административного производства по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Привлечение должностного лица к административной ответственности находится на контроле прокуратуры города.

Просмотров:95 Работница ООО «СпецТехМонтаж» обратилась в прокуратуру города с жалобой на нарушение работодателем ее прав по оплате труда.В ходе проверки прокуратурой установлено, что беременной женщине 07.02.2018 начислено пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности в общей сумме 180 649,05 руб., однако на дату обращения в прокуратуру города 21.03.2018 выплата пособия работодателем не произведена, сообщил и. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев.После того как прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства руководитель ООО «СпецТехМонтаж» погасил задолженность перед работником 03.04.2018 в полном объеме.Вместе с тем погашение задолженности произведено без учета требований ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации об обязательном начислении и выплате денежной компенсации за задержку перечисления пособия.В связи с чем прокурором принято решение о возбуждении в отношении руководителя организации административного производства по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.Привлечение должностного лица к административной ответственности находится на контроле прокуратуры города.