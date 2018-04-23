Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 апреля 2018, 16:45



В Норильске риелтор предстанет перед судом за подделку официального документа, подтверждающего право собственности.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города установлено, что в октябре 2017 года жительница г. Норильска обратилась к риелтору с просьбой помочь ей оформить право собственности на гараж, который она приобрела в 2006 году без документов по простой письменной расписке, сообщил и. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев. Риелтор согласился оформить необходимые документы в течение месяца, определив стоимость услуги в размере 25 000 рублей, которые норильчанка оплатила в день подписания договора оказания услуг. Когда же по истечении оговоренного срока документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, женщина не получила и обратилась к риелтору с соответствующей претензией, тот предоставил ей выписку из ЕГРП, заверенную печатью органа Росреестра. В виду низкой квалификации риелтором неверно определены сроки и порядок оформления объекта недвижимости, в связи с чем в ускоренном порядке оформить документы у него не получилось. Чтобы избавиться от навязчивой заказчицы, он с использованием личного компьютера изготовил выписку из ЕГРП и отсканировал печать государственного органа. Усомнившись в подлинности переданных ей документов о праве собственности, женщина обратилась в прокуратуру города. По результатам проверки 28.03.2018 материалы направлены в отдел МВД России по г. Норильску. В отношении риелтора возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Подделка официального документа». Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре города.

Просмотров:88 С 15 июля 2016 года в России отменены свидетельства, и регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Этим обстоятельством и воспользовался недобросовестный риелтор, дважды подделав официальный документ, подтверждающий право собственности.В ходе проверки, проведенной прокуратурой города установлено, что в октябре 2017 года жительница г. Норильска обратилась к риелтору с просьбой помочь ей оформить право собственности на гараж, который она приобрела в 2006 году без документов по простой письменной расписке, сообщил и. о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев.Риелтор согласился оформить необходимые документы в течение месяца, определив стоимость услуги в размере 25 000 рублей, которые норильчанка оплатила в день подписания договора оказания услуг.Когда же по истечении оговоренного срока документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, женщина не получила и обратилась к риелтору с соответствующей претензией, тот предоставил ей выписку из ЕГРП, заверенную печатью органа Росреестра.В виду низкой квалификации риелтором неверно определены сроки и порядок оформления объекта недвижимости, в связи с чем в ускоренном порядке оформить документы у него не получилось. Чтобы избавиться от навязчивой заказчицы, он с использованием личного компьютера изготовил выписку из ЕГРП и отсканировал печать государственного органа.Усомнившись в подлинности переданных ей документов о праве собственности, женщина обратилась в прокуратуру города.По результатам проверки 28.03.2018 материалы направлены в отдел МВД России по г. Норильску. В отношении риелтора возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Подделка официального документа».Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре города.