Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 апреля 2018, 18:53



Норильчане могут пожаловаться на противозаконные действия налоговиков по телефону доверия.

Прием обращений абонентов, поступающих по телефону доверия, осуществляется в автоматическом режиме с записью сообщения на рабочую станцию. Использование телефона доверия не по назначению запрещено.

Просмотров:266 Горячая линия по телефону доверия 47-06-94 организована межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю для получения информации от граждан города Норильска с целью оперативного реагирования на коррупционные и иные правонарушения, совершаемые работниками налоговых органов, создания механизмов общественного контроля за их деятельностью, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.Прием обращений абонентов, поступающих по телефону доверия, осуществляется в автоматическом режиме с записью сообщения на рабочую станцию.Использование телефона доверия не по назначению запрещено.