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23 апреля 2018, 19:32



Новое назначение в ЗФ "Норникеля".

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Игорь Анатольевич Рышкель родился 8 октября 1968 г. Выпускник Жезказганского горно-технологического института им. академика О. А. Байконурова по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», горный инженер. В 1993 году, по завершении института, начал работать в НПО "Жезказганцветмет" им. К. И. Сатпаева. Прошел путь от подземного горнорабочего до и. о. главного инженера Восточно-Жезказкангского рудника. С 2001 года трудился на руководящих должностях в корпорации «Казахмыс», в том числе директором медно-химического комбината, директором и техническим директором Жезкентского горно-обогатительного комбината, директором Нурказганского горно-обогатительного комбината. В сентябре 2013 года назначен главным инженером ОАО «Кольская ГМК», в октябре – главным инженером – техническим директором. С августа 2014 года – генеральный директор Кольской горно-металлургической компании.

Просмотров:311 Игорь Рышкель назначен первым заместителем директора Заполярного филиала по развитию минерально-сырьевой базы. Ранее он руководил Кольской ГМК. В новой должности ему предстоит заниматься повышением эффективности горного производства компании в Норильском промышленном районе. Новым генеральным директором Кольской ГМК назначен Евгений Борзенко. Он 26 лет проработал в Заполярном филиале «Норникеля», пройдя путь от слесаря-ремонтника треста «Норильскреммонтаж» до заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» — операционного директора.БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКАИгорь Анатольевич Рышкель родился 8 октября 1968 г. Выпускник Жезказганского горно-технологического института им. академика О. А. Байконурова по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», горный инженер.В 1993 году, по завершении института, начал работать в НПО "Жезказганцветмет" им. К. И. Сатпаева. Прошел путь от подземного горнорабочего до и. о. главного инженера Восточно-Жезказкангского рудника. С 2001 года трудился на руководящих должностях в корпорации «Казахмыс», в том числе директором медно-химического комбината, директором и техническим директором Жезкентского горно-обогатительного комбината, директором Нурказганского горно-обогатительного комбината.В сентябре 2013 года назначен главным инженером ОАО «Кольская ГМК», в октябре – главным инженером – техническим директором. С августа 2014 года – генеральный директор Кольской горно-металлургической компании.